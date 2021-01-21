“Не знаю другой работы, что приносила бы такой доход и позволяла диктовать свои правила”. Почему жительница Финляндии решила уйти из официанток в секс-работницы
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“За сто евро хочу кончить тебе на грудь”
Иса Хяккинен быстро набирает смс с отказом. Девушка предпочитает не связываться с теми, кто с ходу начинает торговаться. Если клиент пытается диктовать цены, скорее всего, он попытается диктовать и правила, а на это Хяккинен никогда не соглашается.
Впервые Хяккинен попробовала себя в торговле секс-услугами шесть лет назад. Свое первое объявление она дала на интернет-сайте Sihteeriopisto, основном сайте для секс-работниц в Финляндии. В объявлении Хяккинен описала себя честно, рассказав, что не красит волосы, не пользуется декоративной косметикой и у нее много татуировок.
В Финляндии продажа секс-услуг легальна, однако их прямая реклама запрещена. Продающий подобные услуги должен писать так, чтобы клиенту было понятно, о чем идет речь, и в то же время достаточно завуалированно, поскольку напрямую секс упоминать нельзя.
Хяккинен регулярно обновляет свою страницу на сайте, чтобы она оставалась в топе рекомендаций. В день она получает порядка 30-50 сообщений.
Часть сообщений — это развернутые, подробно описанные сексуальные фантазии. Хяккинен отвечает вежливо, озвучивая правила. Презерватив использовать обязательно, оральный секс возможен, анальный нет. Одновременно с этим она озвучивает цены, которые доступны только ее клиентам.
Хяккинен говорит, что такая расстановка сил — в ее пользу.
- Я устанавливаю правила и я извлекаю из этой работы финансовую выгоду. Расклад, при котором правила задает клиент, и сила на его стороне, — это прямое следствие того, что продавец в уязвимой позиции и продает секс ради того, чтобы выжить. В такой ситуации ясно, что общество не сумело поддержать или позаботиться о таком человеке, — рассуждает Хяккинен.
Лишь часть мужчин, которые связываются с Исой, в итоге становятся клиентами. По словам Исы, они относятся к ней уважительно и бережно.
Своего обычного клиента Иса описывает как мужчину средних лет, чей уровень дохода позволяет покупать сексуальные услуги. Некоторые женаты, некоторые свободны.
По словам Исы, ее клиентов также часто объединяет чувство одиночества. Для многих покупка секса — это единственный доступный способ почувствовать прикосновение другого человека. Многие нуждаются также в объятиях и разговорах.
Из наемной рабочей силы в секс-работницы
На диване Исы валяется куча книг, она готовится к выпускным экзаменам в гимназии. Прошлой осенью она уже успела сдать четыре предмета и получить за каждый наивысшую оценку — “лаудатур”. Этой весной впереди ждут физика, химия и философия.
В свое время Иса не закончила гимназию, поскольку хотела быстрее стать самостоятельной и зарабатывать деньги. Шесть лет она проработала в гостиничном и ресторанном бизнесе, в основном официанткой. По мнению Хяккинен, эта работа — источник постоянного стресса и усталости.
- Постоянно говорят о том, что секс-работа унижает женщин, но вы когда-нибудь обращали внимание, как к женщинам, да и к людям в целом, относятся в сфере обслуживания? — задается вопросом Хяккинен.
По ее собственным словам, она в целом не склонна испытывать стыд за свои поступки, и секс-работа для нее — это последний “бастион стыда”, который он разрушает камень за камнем.
- Я не могу придумать никакого другого занятия, которое приносило бы мне столько денег и при этом позволяло диктовать собственные правила.
Секс-работницы лишены трудовых прав
Секс-работа часто остается в сером секторе экономики, то есть работницы уклоняются от налогов. Хяккинен заявляет, что регулярно сообщает налоговикам информацию о своих доходах. В то же время она понимает тех, кто не платит налоги. По ее словам, секс-работнице порой невозможно найти бухгалтера или открыть счет в банке как предпринимателю.
- Непонятно, как общество может ожидать от секс-работниц, что они будут платить налоги, если у нас нет законодательных прав делать эту работу так, чтобы было возможно ее юридически оформить, — задается вопросом Хяккинен.
В Финляндии законодательно запрещено покупать секс у жертв торговли людьми. Закон призван бороться с сутенерством. В то же время он отражается и на самозанятых секс-работницах, поскольку они не могут снять себе рабочее помещение или, к примеру, нанять сотрудника, который будет вести рабочую переписку с клиентами, поскольку это могут истолковать как сутенерство.
В Финляндии число секс-работниц исчисляется тысячами. По мнению Хяккинен, нельзя записывать их всех в жертвы. Часть секс-работниц занимается этим по призванию, часть просто работает — как и в любой другой сфере. Часть наверняка ненавидит то, чем занимается.
- Если в одном этническом ресторане обнаружат жертву трафикинга, это не означает, что всех поваров немедленно нужно спасать с их кухонь. Я думаю, в этом случае нашлось бы немало протестующих. Некоторые люди просто делают свою работу, вот и все.