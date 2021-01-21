“Не знаю другой работы, что приносила бы такой доход и позволяла диктовать свои правила”. Почему жительница Финляндии решила уйти из официанток в секс-работницы

“За сто евро хочу кончить тебе на грудь”

Иса Хяккинен быстро набирает смс с отказом. Девушка предпочитает не связываться с теми, кто с ходу начинает торговаться. Если клиент пытается диктовать цены, скорее всего, он попытается диктовать и правила, а на это Хяккинен никогда не соглашается.

Впервые Хяккинен попробовала себя в торговле секс-услугами шесть лет назад. Свое первое объявление она дала на интернет-сайте Sihteeriopisto, основном сайте для секс-работниц в Финляндии. В объявлении Хяккинен описала себя честно, рассказав, что не красит волосы, не пользуется декоративной косметикой и у нее много татуировок.

В Финляндии продажа секс-услуг легальна, однако их прямая реклама запрещена. Продающий подобные услуги должен писать так, чтобы клиенту было понятно, о чем идет речь, и в то же время достаточно завуалированно, поскольку напрямую секс упоминать нельзя.

Хяккинен регулярно обновляет свою страницу на сайте, чтобы она оставалась в топе рекомендаций. В день она получает порядка 30-50 сообщений.

Часть сообщений — это развернутые, подробно описанные сексуальные фантазии. Хяккинен отвечает вежливо, озвучивая правила. Презерватив использовать обязательно, оральный секс возможен, анальный нет. Одновременно с этим она озвучивает цены, которые доступны только ее клиентам.

Хяккинен говорит, что такая расстановка сил — в ее пользу.

- Я устанавливаю правила и я извлекаю из этой работы финансовую выгоду. Расклад, при котором правила задает клиент, и сила на его стороне, — это прямое следствие того, что продавец в уязвимой позиции и продает секс ради того, чтобы выжить. В такой ситуации ясно, что общество не сумело поддержать или позаботиться о таком человеке, — рассуждает Хяккинен.

Лишь часть мужчин, которые связываются с Исой, в итоге становятся клиентами. По словам Исы, они относятся к ней уважительно и бережно.

Своего обычного клиента Иса описывает как мужчину средних лет, чей уровень дохода позволяет покупать сексуальные услуги. Некоторые женаты, некоторые свободны.