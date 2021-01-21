Обнять себя, питомца или дерево? Психолог — о том, как быть с нехваткой объятий в пандемию

Для чего нам нужны объятия? Чтобы стать ближе, чтобы на мгновение убрать существующие границы: личные и пространственные, чтобы выразить какие-то чувства: симпатию, поддержку, солидарность, доверие и так далее. Объятия, как и все другие формы тактильного поведения — рукопожатие, прикосновение, поцелуи — жизненно необходимы нам, людям. Почему?

Зачем нам объятия?

“Наш вид Homo Sapiens принадлежит к классу млекопитающих”, — объясняет профессор психологии, немецкий эксперт в области гаптики — раздела науки, изучающего невербальную коммуникацию и сенсорную психофизиологию — Мартин Грунвальд (Martin Grunwald). Он руководит лабораторией, занимающейся гаптикой и исследованием мозга, в Институте Пауля Флехсига при университете Лейпцига. “Поэтому первые фазы нашей жизни ведут к успешному развитию ребенка лишь тогда, когда нам хватает телесного контакта, тактильных ощущений. Ни один новорожденный не может хорошо развиваться, если не чувствует, например, прикосновений матери. Импульсы, получаемые через телесный контакт, ведут к умственному и физическому развитию”, — поясняет профессор.



То, насколько важны социальные контакты и тактильные ощущения для развития человека, показывают опубликованные в январе этого года в американском журнале PNAS — официальном издании Национальной академии наук США — результаты исследования, проведенного в Румынии среди детей, живущих в интернатах. Исследование показало, что у ребенка, который в раннем детстве был лишен телесного контакта и не получал достаточно стимулов к психическому развитию, мозг меньше, чем у его сверстника, который не был обделен вниманием.

Объятия снимают стресс?