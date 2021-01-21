Обнять себя, питомца или дерево? Психолог — о том, как быть с нехваткой объятий в пандемию(2)
Для чего нам нужны объятия? Чтобы стать ближе, чтобы на мгновение убрать существующие границы: личные и пространственные, чтобы выразить какие-то чувства: симпатию, поддержку, солидарность, доверие и так далее. Объятия, как и все другие формы тактильного поведения — рукопожатие, прикосновение, поцелуи — жизненно необходимы нам, людям. Почему?
Зачем нам объятия?
То, насколько важны социальные контакты и тактильные ощущения для развития человека, показывают опубликованные в январе этого года в американском журнале PNAS — официальном издании Национальной академии наук США — результаты исследования, проведенного в Румынии среди детей, живущих в интернатах. Исследование показало, что у ребенка, который в раннем детстве был лишен телесного контакта и не получал достаточно стимулов к психическому развитию, мозг меньше, чем у его сверстника, который не был обделен вниманием.
Объятия снимают стресс?
Что же происходит с нами в тот момент, когда нас кто-то обнимает? Если это приятный нам человек, то “такие прикосновения превращаются в позитивные эмоции”, говорит Грунвальд. Если же нет, то это может вызвать состояние тревоги, поскольку кто-то пытается нарушить наши личные границы. Самые разные участки нашего мозга реагируют на объятия, прикосновения и другие тактильные действия, при этом вырабатываются гормоны, которые меняют состояние нашего тела, не только ментальное. “На уровне нейропсихологии и нейробиологии наш мозг превращает тактильные ощущения в реакцию, которая ведет либо к снятию напряжения, либо наоборот”, — поясняет эксперт.
Вредит ли психике социальная дистанция во время пандемии
Во время пандемии нам приходится жить в условиях жестких ограничений социальных контактов, коммуницировать с людьми без объятий и рукопожатий, выражать свои эмоции с маской на лице. Это дается нелегко, и у многих вызывает ментальный стресс. То, как сильно мы страдаем от отсутствия телесных контактов сейчас, зависит от того, насколько мы в принципе в них нуждаемся: “Если у человека есть потребность в тактильных ощущениях, если он привык к ним в повседневной жизни и вдруг оказался их лишен, это ведет к стрессу, вызванному, с одной стороны, неудовлетворенными потребностями, а с другой — тем, что себя нужно постоянно контролировать и ограничивать в том, что является твоим привычным поведением”, — говорит Грунвальд.
Если мы вынуждены постоянно себя контролировать, ограничивать и отказывать себе в чем-то, это ведет к появлению страха. Страх возникает и тогда, когда отсутствуют телесные контакты и тактильные ощущения, дающие нам чувство надежности и поддержки. Без них мы на биологическом уровне чувствуем себя одинокими, а значит, незащищенными. И к этому надо относиться всерьез, предупреждает психолог: отсутствие телесного контакта может привести к проблемам с психикой.
“Телесный контакт с другими людьми заложен в нашем биологическом и социальном ДНК и зависит от нашего опыта, который мы имели в раннем детстве. Мы постоянно возвращаемся к этим формам коммуникации”, — поясняет профессор Грунвальд.
Кому особенно важны телесные контакты?
Не на все возрастные группы запрет социальных контактов влияет одинаково. Сильнее всего страдает молодежь. “Им особенно тяжело отказываться от телесных контактов в том возрасте, когда они открывают для себя мир. У людей старшего возраста уже есть опыт, и им легче в чем-либо себя ограничивать”, — говорит Грунвальд.
После пандемии молодежи предстоит снова привыкать к коммуникации на телесном уровне, отмечает психолог. “Вопрос выбора партнера, выбора профессии не решен. Личность еще не развита до конца, и к этому добавляется вопрос социальной коммуникации”, — говорит он. Но паниковать не нужно — нынешние обстоятельства, когда телесные контакты заменяются виртуальными, не заставят нас превратиться в онлайн-существ. Наша биологическая природа не позволит нам это сделать. Хотя человек может привыкнуть ко всему, мы не должны забывать, что нынешнее поведение не является нормальным, оно характерно только в чрезвычайной ситуации.
Что рекомендует психолог
Что касается одиноких людей, многие из которых сейчас особенно уязвимы, психолог рекомендует общение, например, с домашними животными: “Исследования показывают: когда человек контактирует с другими видами живых существ, это приносит пользу обоим”. В какой-то степени компенсировать отсутствие тактильных ощущений может прикосновение к приятным для кожи предметам. Можно обнять дерево, что на психологическом уровне дает нам ощущение опоры и безопасности. Имеет также смысл активное использование приятных цветов и запахов. Зрение и обоняние могут восполнить недостающие импульсы осязания.
Важно знать, подчеркивает Мартин Грунвальд, что мы не можем добиться такого же эффекта, который возникает при объятиях и прикосновениях с другими людьми, если пытаемся обнять сами себя: “Если бы мы могли полностью самостоятельно удовлетворять свои потребности в тактильных ощущениях, мы бы не были социальными существами”. Так что объятия с другими людьми нужны — в том числе и во время пандемии.