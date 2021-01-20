ФОТО | Смотрите, в чем новая первая леди США Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис появились на церемонии инаугурации(2)
Ровно как и для кинозвезд на красных ковровых дорожках, наряд первой леди приковывает внимание общественности на всех мероприятиях с ее участием, начиная с инаугурации. На нынешнем торжестве, помимо супруги президента, особого упоминания удостоена и вице-президент. Эту должность впервые займет женщина и, конечно, традиционно все задавались вопросом, во что она будет одета и как будет выглядеть.
Как сообщает CNN, для инаугурации своего супруга Джилл Байден выбрала изготовленный специально для нее твидовый костюм от нью-йоркского дизайнера Александры О’Нил, основавшей бренд Markarian. Платье цвета морской волны скрывается под однотонным пальто, расшитым кристаллами Сваровски. Традиционная сегодня защитная маска — в тон ее наряду.
Кроме того, что голубой — цвет демократов, он олицетворяет собой спокойствие и стабильность, как бы говоря, что сила за тем, кто может действовать с холодной головой. К этому призывал и Джо Байден в своей инаугурационной речи. В наряде похожего цвета появилась на церемонии и, например, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Vogue отмечает, что доктор Байден, кажется, идет по стопам Мишель Обамы, которая появилась в 2009 году на инаугурации мужа в желтом пальто, также украшенном кристаллами Сваровски, от кубинско-американского дизайнера Изабель Толедо, и на всем протяжении 8-летнего президентского срока Обамы носила наряды от молодых талантливых американских дизайнеров.
Надо отметить, что в день инаугурации Джо Байдена Мишель Обама также была невероятно хороша и элегантна в своем наряде бордово-сливового цвета с брюками и длинным пальто. Многие журналисты отметили, что ее муж Барак Обама приехал на мероприятие в том же самом пальто, в котором он появился на собственной первой инаугурации.
Вице-президент Камала Харрис, не только первая женщина вице-президент, но и первая представительница не белой расы на этом посту, выбрала для торжественного дня наряд от двух дизайнеров–афроамериканцев Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона (как и Мишель Обама). Она была одета в ярко-сиреневую двойку — пальто и платье — и черную маску.
Выбранный Камалой Харрис цвет традиционно рассматривается в США как символ двухпартийности — сочетание синего и красного цветов — символов Демократической и Республиканской партий. Пальто аналогичного цвета накануне выбрала для церемонии памяти погибших от COVID американцев Джилл Байден, часть немногочисленных гостей инаугурации также облачилась в разные оттенки сиреневого и фиолетового, например, бывшая первая леди Хиллари Клинтон.
Избранный президент США Джо Байден и муж вице-президента Харрис Даг Эмхофф — выбрали для инаугурации костюмы от американского брэнда Ralph Lauren. На самом деле со стороны Джо Байдена это тоже в некотором роде нарушение традиции — 41 из 45 президентов США давали присягу в костюмах от фирмы Brook Brothers, основанной в Нью-Йорке в 1818 году, но в прошлом году компания обанкротилась.
Наблюдатели усматривают в выборе новой администрацией костюмов для торжественной инаугурации возвращение “к американским дизайнерам”, что подчеркивает ценности США.
Покинувшая Белый дом в день инаугурации первая леди Меланья Трамп, бывшая модель из Словении, известна любовью к громким именам в мире моды, независимо от их происхождения. Так, на церемонии инаугурации в 2017 году она была в наряде от Ralph Lauren. Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке от Chanel, юбке в тон от Dolce & Gabbana, на традиционных для нее шпильках от Christian Louboutin.
Источник: РИА Новости, Vogue