ФОТО | Смотрите, в чем новая первая леди США Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис появились на церемонии инаугурации

Ровно как и для кинозвезд на красных ковровых дорожках, наряд первой леди приковывает внимание общественности на всех мероприятиях с ее участием, начиная с инаугурации. На нынешнем торжестве, помимо супруги президента, особого упоминания удостоена и вице-президент. Эту должность впервые займет женщина и, конечно, традиционно все задавались вопросом, во что она будет одета и как будет выглядеть.

Как сообщает CNN, для инаугурации своего супруга Джилл Байден выбрала изготовленный специально для нее твидовый костюм от нью-йоркского дизайнера Александры О’Нил, основавшей бренд Markarian. Платье цвета морской волны скрывается под однотонным пальто, расшитым кристаллами Сваровски. Традиционная сегодня защитная маска — в тон ее наряду.

Кроме того, что голубой — цвет демократов, он олицетворяет собой спокойствие и стабильность, как бы говоря, что сила за тем, кто может действовать с холодной головой. К этому призывал и Джо Байден в своей инаугурационной речи. В наряде похожего цвета появилась на церемонии и, например, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Vogue отмечает, что доктор Байден, кажется, идет по стопам Мишель Обамы, которая появилась в 2009 году на инаугурации мужа в желтом пальто, также украшенном кристаллами Сваровски, от кубинско-американского дизайнера Изабель Толедо, и на всем протяжении 8-летнего президентского срока Обамы носила наряды от молодых талантливых американских дизайнеров.