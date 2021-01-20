ФОТО | О чем говорят наряды Джилл Байден и Камалы Харрис на церемонии памяти погибших от COVID?

В США с момента первого зафиксированного случая коронавируса от болезни погибло более 400 000 человек — именно столько огней было зажглось вечером 19 января на фоне монумента Вашингтона. Речь произнес вновь избранный президент Джо Байден. “Чтобы излечиться, мы должны помнить. Иногда это непросто, но излечиться можно только так. Важно делать это всей нацией. Давайте зажжем огни в темноте. И вспомним тех, кого мы потеряли”, — сказал Байден, после чего была объявлена минута молчания.

Супруга избранного президента Джилл Байден была в фиолетовом пальто бренда Jonathan Cohen, известного ответственным и устойчивым производством. Также миссис Байден была в маске, сшитой из обрезков тканей, оставшихся от пошива в ателье бренда.

Не случаен и выбор фиолетового, который является одним из цветов суфражисток. Кроме того, фиолетовый получается путем смешения красного и синего — цветов республиканцев и демократов. Этот красноречивый ход подчеркивает произнесенные в тот вечер Джо Байденом слова о единстве нации (предполагается, что этому будет посвящена и его инаугурационная речь).

На избранном вице-президенте Камале Харрис было классическое бежевое пальто бренда Pyer Moss, основанного темнокожим дизайнером Керби Джин-Реймондом, который известен сильными социальными заявлениями в своих коллекциях — о расизме, отношении к деньгам, потере афроамериканской идентичности под натиском поп-культуры. Напомним, что Харрис станей первой темнокожей женщиной на посту вице-президента.

“Сегодня мы скорбим и начинаем поправляться. Хотя мы разделены расстоянием, все американцы едины духом. И мои надежды и молитвы о том, чтобы мы вышли из этого испытания с новой мудростью — стали больше ценить простые моменты, видеть новые возможности, чуть шире открывать наши сердца друг другу”, — сказала в своей речи Харрис.