Женщина отказалась от кофе и удивилась результату

Пандемия коронавируса вынудила женщину, как и многих других, работать из дома и с помощью кофе она боролась с желанием поспать. Постепенно ее норма незаметно дошла до трех чашек в день, в результате чего у журналистки возникли проблемы со сном, невозможностью расслабиться, учащенным сердцебиением. В итоге Гланц решила на две недели исключить любые напитки, содержащие кофеин.

По словам журналистки, кофе прочно обосновался в ее дневном графике. Более того, кроме трех-четырех чашек непосредственно кофе, в обед она выпивала газировку и энергетический напиток, а ближе к концу рабочего дня — чашку чая, который, как известно, также содержит кофеин. Поначалу, признается женщина, было трудно привыкнуть работать и питаться в течение дня без этих напитков. В качестве замены по утрам журналистка стала пить три чашки воды с лимоном, во время обеда газированную воду и газировку без кофеина, а вечером — чай без кофеина. Без кофе днем ей часто хотелось вздремнуть.

Самыми ужасными, по словам Гланц, были первые три дня: женщина чувствовала себя вялой, болела голова и ей еле удавалось “дожить до десяти утра”. Она признается, что поразилась, насколько большое количество кофеина нарушило ее естественный ритм. В первый день она даже легла поспать во время обеда. В следующие дни от дневного сна женщина отказалась, заменив его прогулками и занятиями спортом, что, по ее признанию, помогло справиться с сонливостью.

"К седьмому дню я почувствовала себя другим человеком", — призналась Гланц.

К концу второй недели эксперимента журналистка поняла, что уже может лучше контролировать свое тело и разум, а по кофе она скучает не так сильно, как изначально предполагала. Сейчас она решила выпивать лишь одну чашку кофе по утрам, если ей хочется. Однако женщина навсегда отказалась от энергетических напитков и газировки, а также от чая с кофеином.