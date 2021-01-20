Почему Мелания Трамп оказалась самой непопулярной первой леди США?

Показатель непопулярности в 47% не только самый высокий для Мелании Трамп за ее время пребывания на посту первой леди, но и для всех первых леди США в целом. До Трамп в среднем рейтинг популярности первых леди составлял 71% при 21% отрицательных оценок. Как правило, первые леди вызывают определенное восхищение у народа. Так как это не избирательная “должность”, то предполагается, что места для противоречий быть не должно.

Самый высокий рейтинг оказался у Мишель Обамы — ее поддерживали 69% американцев. Второе место занимает Лора Буш, супруга Джорджа Буша-младшего — 67%. У Хиллари Клинтон рейтинг ниже — 56%, это, в основном, связано с известным скандалом вокруг ее мужа.

Социологи полагают, что Мелания Трамп допустила несколько серьезных ошибок за последние месяцы. Она с большим опозданием прокомментировала захват Капитолия в Вашингтоне 6 января — как пишет The Cut, в этот момент она была занята фотографированием ковров в Белом доме для своей книги.

Кроме того, миссис Трамп ни единым словом не упомянула о том, собирается ли она продолжить свои социальные программы помощи военнослужащим и их семьям и программу Be Best, после того как ее муж покинет Белый дом.

Многим американцам также не понравилось то, как Мелания попыталась за четыре года все переделать в Белом доме. Ни одна первая леди за последние лет 50 не предпринимала такие масштабные изменения. Все преимущественно ограничивались косметическим ремонтом и сменой мебели. Миссис Трамп затеяла в 2018 году реконструкцию королевской спальни, расположенной на втором этаже. Эти гостевые помещения не менялись с начала 50-х годов прошлого века. Был также заменен так называемый Президентский лифт.

В 2019 году она провела реконструкцию Боулинг-аллеи. Ее сделали в подвальной части Белого дома в 1969 году по распоряжению президента Ричарда Никсона. Этого Мелании показалось мало, и она распорядилась полностью заменить пол в Восточной гостиной.