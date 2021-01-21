ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | "Неужели жена не понимает, что из-за ее поведения меня могут уволить?"

“Весной я читал множество историй о том, как очарованные прелестями домашнего офиса родители периодически случайно попадали в полуголом виде на глаза учителей и одноклассников своих детей, которые в то время тоже учились удаленно. Я смеялся от души, не думая, что через некоторое время окажусь в подобной ситуации.

Мы с моей женой оба работаем из дома. Так как в течение дня у меня много звонков в Zoom, я каждое утро хожу в душ и надеваю нормальную одежду — так как хочу нормально выглядеть во время видеоконференций и, кроме того, по моему мнению, это улучшает рабочий настрой.

Но моя жена — полная противоположность. У нее почти нет встреч в Zoom, поэтому дома она ходит в спортивном костюме и с небрежным пучком на голове. И в этом не было бы ничего сильно страшного, если бы не одно происшествие...

Недавно у меня было очередное собрание в Zoom и для разнообразия я решил пересесть и, видимо, сел так, что в камеру была видна другая комната. И вдруг посреди собрания появляется моя жена, полностью голая, потягивается и идет в спальню одеваться. А в другой раз она шла из душа. В 12 часов дня, да.

После этого мне еще и досталось за то, что я сидел за компьютером именно в этом месте, и что она этого не знала. Опять же, я не понимаю, почему ей нужно ходить голой посреди дня, меня ведь могут уволить за ее поведение. Я сменил работу два месяца назад, и, возможно, пока не в настолько хороших отношениях со своим начальством и коллегами"…”