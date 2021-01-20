Открыт прием заявок на конкурс молодых дизайнеров ERKI Moeshow 2021

У участников есть возможность раскрыть свои самые глубокие творческие фантазии, сломать границы и предложить аудитории уникальные и беспрецедентные решения.

Проекты на конкурс ERKI Moeshow 2021 можно подавать до 18.00 8 марта. Правила участия в конкурсе можно найти на странице Эстонской академии художеств.

В конкурсе могут принять участие молодые таланты, окончившие среднюю школу и обучающиеся в настоящее время в университетах, профессиональных училищах или высших учебных заведениях, а также те, кто закончил учебу максимум 3 года назад.

Дизайнеры, чьи коллекции будут выбраны для участия в ERKI Fashion Show 2021, будут объявлены 15 марта на сайте ERKI и в социальных сетях ERKI Fashion Show в Instagram и Facebook.

Финальный показ ERKI Fashion Show 2021, который организуют студенты Эстонской академии художеств, пройдет в конце мая уже в 34-й раз. ERKI Fashion Show также выходит за пределы Эстонии — ежегодно в нем принимают участие международное жюри и участники со всего мира.