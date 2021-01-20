ФОТО | Смотрите, как проходит Берлинская неделя моды во время пандемии

В столице Германии в понедельник, 18 января, открылась традиционная Берлинская неделя моды — Mercedes-Benz Fashion Week. Из-за коронавирусной пандемии большие показы проходят без зрителей и демонстрируются в интернете по адресу mbfw.berlin.

Tom Van der Borght:

Lana Mueller:

Danny Reinke’s “M.Ö.N.2.0.”

Видеозаписи всех показов и мероприятий можно посмотреть на сайте Berlin Fashion Week.

Выставки в рамках Berlin Fashion Week :

Fashion Open Studio Exhibition



Der Berliner Salon group exhibition

Как отмечают организаторы Берлинской недели моды, участники показов проходят обязательное тестирование на коронавирус, обязаны соблюдать дистанцию и проходят регистрацию с помощью компьютерной программы для отслеживания контактов в случае выявления инфекции. Помещения оборудованы специальными системами очистки и подачи воздуха.

В рамках Berlin Fashion Week также состоится онлайн-саммит, на котором представители отрасли обсудят ситуацию в мировой модной индустрии, а также вопросы охраны окружающей среды при производстве одежды.