5 самых опасных дней в феврале 2021 года
3 февраля — перигей негативной Луны
Первый неблагоприятный день февраля — это перигей убывающей Луны в Весах. Перигей — это очень сильное сближение Луны с Землей. В этом нет ничего плохого, если только Луна в этот момент не негативна. К сожалению, 3 февраля именно такой она и будет, так как фаза убывания плохо сочетается с энергией Весов. Этот день будет довольно непредсказуемым. Люди могут много врать, а происходящие события могут приносить нам много проблем и расстройств.
8 февраля — Солнце в соединении с Меркурием
Соединение Солнца и Меркурия — это всегда плохо. Данный аспект порождает много негативной энергии. Оба этих небесных тела представляют стихию Огня, так что в этот день можно ждать много ссор, конфликтов, неурядиц в любовной сфере. Особенно трудно придется тем, кто общителен и любит делиться эмоциями с окружающими. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют этого не делать. В этот день лучше быть в уединении и стараться не провоцировать окружающих на негатив, на ссоры. Любая перепалка может стать началом затяжного конфликта.
11 февраля — Венера в соединении с Юпитером
В этот день будет актуален аспект Венеры с Юпитером. Сам по себе он не так уж и плох, но нельзя забывать о том, что Юпитер и Сатурн сейчас двигаются практически синхронно, поэтому данный аспект будет двойным, а Венера с Сатурном и Юпитером, мягко говоря, не в ладах. Эти две огромные планеты обладают тяжелой энергией, которая блокирует попытки Венеры помочь людям с восстановлением сил. 11 числа желательно не браться за новые дела, не переутомляться.
13 февраля — Меркурий в соединении с Венерой
Это очень неблагоприятный день. Многие эксперты считают, что это и вовсе будет самый опасный день февраля. Снова соединение, но теперь уже Меркурия и Венеры — двух самых сильных планет, которые принимают наибольшее участие в формировании событий в жизни людей. Сближение этих двух планет произведет сильнейший выброс отрицательной энергии в космос, которая ударит по выносливости людей и их удаче в финансовой и любовной сферах. В этот день не стоит отправляться в дальние поездки, знакомиться с новыми людьми и производить финансовые траты.
27 февраля — полная Луна в Деве
27 числа произойдет Полнолуние под воздействием тяжелой стихии Земли. Это очень неблагоприятный день, в который лучше не полагаться на интуицию. Луна в Деве в момент своего энергетического пика производит много негативных волн. Они затуманивают разум, делают людей слишком нервными и мнительными. Позитивные эмоции и радость быстро забываются, а ссоры, неприятные воспоминания и прочий негатив всплывает на поверхность.