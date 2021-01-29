5 самых опасных дней в феврале 2021 года

3 февраля — перигей негативной Луны

Первый неблагоприятный день февраля — это перигей убывающей Луны в Весах. Перигей — это очень сильное сближение Луны с Землей. В этом нет ничего плохого, если только Луна в этот момент не негативна. К сожалению, 3 февраля именно такой она и будет, так как фаза убывания плохо сочетается с энергией Весов. Этот день будет довольно непредсказуемым. Люди могут много врать, а происходящие события могут приносить нам много проблем и расстройств.

8 февраля — Солнце в соединении с Меркурием

Соединение Солнца и Меркурия — это всегда плохо. Данный аспект порождает много негативной энергии. Оба этих небесных тела представляют стихию Огня, так что в этот день можно ждать много ссор, конфликтов, неурядиц в любовной сфере. Особенно трудно придется тем, кто общителен и любит делиться эмоциями с окружающими. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют этого не делать. В этот день лучше быть в уединении и стараться не провоцировать окружающих на негатив, на ссоры. Любая перепалка может стать началом затяжного конфликта.

11 февраля — Венера в соединении с Юпитером

В этот день будет актуален аспект Венеры с Юпитером. Сам по себе он не так уж и плох, но нельзя забывать о том, что Юпитер и Сатурн сейчас двигаются практически синхронно, поэтому данный аспект будет двойным, а Венера с Сатурном и Юпитером, мягко говоря, не в ладах. Эти две огромные планеты обладают тяжелой энергией, которая блокирует попытки Венеры помочь людям с восстановлением сил. 11 числа желательно не браться за новые дела, не переутомляться.

13 февраля — Меркурий в соединении с Венерой