Стоит ли платить ребенку за помощь по дому? Объясняет психолог

“Каждая семья решает сама, я только предложила бы спросить себя: что именно мы покупаем, когда платим?“ — пишет Людмила Петрановская.

⠀

“Всегда, когда мы на что-то готовы потратить деньги, мы покупаем что-то для себя. Платим за то, чтобы что-то получить или от чего-то избавиться.

⠀

За что именно мы платим, если даём ребенку деньги за ту работу, которую нужно делать для всей семьи, или которую иначе делал бы какой-то другой член семьи? Что-то вроде еженедельной уборки или мытья посуды после ужина. Что-то, за что другие члены семьи никаких денег не получают, просто делают.

⠀

Если подумать, мы платим за то, чтобы избежать переговоров, пререканий, напоминаний, конфликта. Мы не знаем, как добиться своего, мы боимся недовольства ребенка, не хотим напряжения в отношениях. Нам проще сделать самим или заплатить.

⠀

Ещё раз — не за мытьё.

⠀

За избавление от родительских обязанностей по включению детей в домашние дела.

⠀

Можно ли заплатить ребенку, чтобы он сам себя воспитывал? Правильно ли это?

⠀

Другая ситуация: есть какая-то работа, которую в семье принято отдавать на аутсорсинг. Т.е. вы бы все равно за нее заплатили, причем именно за то, чтобы дело было сделано не вами: окна после зимы вымыты, газон подстрижен, обычно это что-то не ежедневное.

⠀

В этом случае ваш ребенок, как и любой другой человек, имеет право претендовать на эту оплачиваемую работу. Предпочтете вы его или постороннего — зависит от репутации работника. Можно ли на него положиться? Хорошо ли сделает? В этом случае все нормально, вы платите именно за работу.

⠀

Только если вдруг начнётся “ой, мам, я устал, можно завтра” или халтура, трудовой договор надо расторгать. На рынке труда нынче конкуренция, знаете ли. И наоборот: не надо на основании того, что это ваш ребенок, отменять или сокращать обещанную плату. Или комментировать ошибки издевательски, как вы никогда бы не позволили себе это с нанятыми работником.

⠀

В общем, мне кажется, все хорошо, что ясно и честно. И все плохо, что мутно и с путаницей ролей”.