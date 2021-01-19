"И жили они вместе долго, назло друг другу". ТОП-5 убийц отношений

Ложь

Соврав в мелочах, вы рискуете раз и навсегда потерять доверие. Ведь тот, кто врет в мелочах, с такой же легкостью сможет соврать и в важных вопросах. А фраза “Это была ложь во благо”, к сожалению, всего лишь выгодная ложь для себя. Она также разрушает ваши отношения и влечет следующую “мелкую или крупную”, но все же ложь.

Мы часто требуем от наших партнеров, близких, родных правды. Но задайте себе вопрос, всегда ли вы честны с ними? И вы вспомните, что и у вас поводов соврать было предостаточно даже тогда, когда этого не требовалось. Просто так, на всякий случай, “для верности”.

Но обман в отношениях действительно очень серьезная проблема и многие из нас проходили через это. Каждый из нас имеет собственное представление о том, что такое ложь, обман, фантазии или измена, и мы имеем на это право, но в отношениях с партнером важно убедиться, что у вас одно понимание этих выражений. И лучше, если вы только начинаете ваши отношения и у вас есть возможность это выяснить.

А что же делать, когда вы уже глубоко в отношениях? Давайте представим, что одна девушка обнаружила переписку своего мужа с другой. Она простила, но история повторилась. Как жить? И многие из вас могут сказать: “Да брось ты этого “К”!”. Легко распоряжаться чужой жизнью, когда вы находитесь за пределами и вас не коснулась эта история.

Когда женщина оказывается в такой ситуации, она как загнанный зверь — и холодно, и голодно, и месть спать не дает. Мы прощаем, потому что желание верить и страх быть отверженной отнимают остатки ресурса, и мы идем на сделку с собой.

Но помните, даже если вы уже попали в такую западню, то задайте себе вопрос: “Это стоящий мужчина?”. Если да, то готова ли я его уступить? Здесь нужно ответить честно, отодвинув обиду и страх. Ответ сделает вас уверенной в своем решении, каким бы оно ни было. И вернет вам ваш утраченный ресурс.