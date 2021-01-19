Кто станет первым в истории "вторым джентльменом" США? 9 вещей, которые мы знаем о муже Камалы Харрис

3. Роман между ними развивался стремительно. Утром после их первого свидания Эмхофф написал Харрис электронное письмо. “Я слишком стар, чтобы играть в игры”, — написал он. “Ты мне очень нравишься, и я хочу знать, что из этого получится”. “На следующее утро после нашей первой встречи он прислал мне график своего свободного времени на ближайшие несколько месяцев”, который оказался очень ко времени, вспоминала впоследствии Харрис. Это время они провели вместе и поженились менее чем через год.

Позже Харрис призналась, как сложно ей было как публичному лицу ходить на обычные свидания. “Я знала, что если приду с мужчиной на мероприятие, люди сразу начнут судачить о наших отношениях”, — писала она в своих в мемуарах “Истины, которых мы придерживаемся” (“The Truths We Hold”). “Я также знала, что на одиноких женщин в политике смотрят совершенно иначе, чем на одиноких мужчин. Когда дело доходит до частной жизни, у нас совершенно разная степень свободы”.

2. Пара познакомилась на свидании вслепую в 2013 году, когда им обоим было по 49 (Эмхофф лишь на неделю старше своей жены). Дуглас на тот момент был разведен, Камала не замужем, а познакомила их лучшая подруга Харрис Кризетт Хадлин. Они договорились о встрече по смс и встретились за ужином на следующий же вечер.

1. У Эмхоффа успешная карьера — он известный высокооплачиваемый юрист, работающий в индустрии развлечений, интеллектуальной собственности и бизнеса, опытный “судебный исполнитель и стратегический советник”, как написано в его официальной биографии. Чтобы помогать супруге в предвыборной кампании, Эмхофф отошел от дел в своей юридической фирме DLA Piper. Однако, как пишет Telegraph , он не слишком долго был без работы, в январе он должен присоединиться к преподавательскому составу Юридического центра Джорджтаунского университета.

В прошлом только два человека претендовали на титул “второго джентльмена” США: Джон Заккаро (муж Джеральдин Ферраро) в 1984 году и Тодд Пэйлин (муж Сары) в 2008 году. Однако первым он достался мужу Камалы Харрис Дугласу Эмхоффу. Что мы о нем знаем?

4. Когда Харрис и Эмхофф встретились, он был отцом-одиночкой двоих детей, а точнее, делил опеку над сыном Коулом и дочерью Эллой со своей первой женой, кинопродюсером Керстин Макин. Кстати, с ней Камала Харрис очень дружна, как и с детьми (у самой Харрис нет детей). Коул и Элла называют ее “Момалой”, что звучит как “мамочка”, но имеет тот же смысл еще и на языке идиш (см. п. 8).

5. Его аккаунты в социальных сетях полны гордости за свою жену, что, по словам некоторых, заставляет многих из Instagram-супругов стыдиться. Даже в описании его профиля написано: “Преданный отец. Гордый муж @kamalaharris. Защитник справедливости и равенства”. Накануне первых президентских дебатов Эмхофф опубликовал их совместное с Харрис фото, под которым написал: "Дорогая ⁦@KamalaHarris⁩: Я люблю тебя, я верю в тебя и я так горжусь тобой. Все страна увидит то, что мне повезло видеть каждый день. Ты потрясающая”.

Dear ⁦@KamalaHarris⁩: I love you, I believe in you, and I’m so proud of you. The whole country is going to see what I get to see everyday. You are amazing. ❤️❤️ pic.twitter.com/WsgWZFYCN1 — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) June 28, 2019

6. Он быстро бегает. В июне 2019 года, когда Харрис выступала на сцене "Форума больших идей MoveOn", активист по защите прав животных выбежал на сцену, выхватил микрофон у сенатора и сам начал говорить с аудиторией. Харрис быстро увели со сцены, но Эмхофф предпочел вмешаться сам — он быстро оказался на месте происшествия и помог убрать протестующего со сцены.