Кто станет первым в истории "вторым джентльменом" США? 9 вещей, которые мы знаем о муже Камалы Харрис(4)
В прошлом только два человека претендовали на титул “второго джентльмена” США: Джон Заккаро (муж Джеральдин Ферраро) в 1984 году и Тодд Пэйлин (муж Сары) в 2008 году. Однако первым он достался мужу Камалы Харрис Дугласу Эмхоффу. Что мы о нем знаем?
1. У Эмхоффа успешная карьера — он известный высокооплачиваемый юрист, работающий в индустрии развлечений, интеллектуальной собственности и бизнеса, опытный “судебный исполнитель и стратегический советник”, как написано в его официальной биографии. Чтобы помогать супруге в предвыборной кампании, Эмхофф отошел от дел в своей юридической фирме DLA Piper. Однако, как пишет Telegraph, он не слишком долго был без работы, в январе он должен присоединиться к преподавательскому составу Юридического центра Джорджтаунского университета.
2. Пара познакомилась на свидании вслепую в 2013 году, когда им обоим было по 49 (Эмхофф лишь на неделю старше своей жены). Дуглас на тот момент был разведен, Камала не замужем, а познакомила их лучшая подруга Харрис Кризетт Хадлин. Они договорились о встрече по смс и встретились за ужином на следующий же вечер.
Позже Харрис призналась, как сложно ей было как публичному лицу ходить на обычные свидания. “Я знала, что если приду с мужчиной на мероприятие, люди сразу начнут судачить о наших отношениях”, — писала она в своих в мемуарах “Истины, которых мы придерживаемся” (“The Truths We Hold”). “Я также знала, что на одиноких женщин в политике смотрят совершенно иначе, чем на одиноких мужчин. Когда дело доходит до частной жизни, у нас совершенно разная степень свободы”.
3. Роман между ними развивался стремительно. Утром после их первого свидания Эмхофф написал Харрис электронное письмо. “Я слишком стар, чтобы играть в игры”, — написал он. “Ты мне очень нравишься, и я хочу знать, что из этого получится”. “На следующее утро после нашей первой встречи он прислал мне график своего свободного времени на ближайшие несколько месяцев”, который оказался очень ко времени, вспоминала впоследствии Харрис. Это время они провели вместе и поженились менее чем через год.
4. Когда Харрис и Эмхофф встретились, он был отцом-одиночкой двоих детей, а точнее, делил опеку над сыном Коулом и дочерью Эллой со своей первой женой, кинопродюсером Керстин Макин. Кстати, с ней Камала Харрис очень дружна, как и с детьми (у самой Харрис нет детей). Коул и Элла называют ее “Момалой”, что звучит как “мамочка”, но имеет тот же смысл еще и на языке идиш (см. п. 8).
5. Его аккаунты в социальных сетях полны гордости за свою жену, что, по словам некоторых, заставляет многих из Instagram-супругов стыдиться. Даже в описании его профиля написано: “Преданный отец. Гордый муж @kamalaharris. Защитник справедливости и равенства”. Накануне первых президентских дебатов Эмхофф опубликовал их совместное с Харрис фото, под которым написал: "Дорогая @KamalaHarris: Я люблю тебя, я верю в тебя и я так горжусь тобой. Все страна увидит то, что мне повезло видеть каждый день. Ты потрясающая”.
6. Он быстро бегает. В июне 2019 года, когда Харрис выступала на сцене "Форума больших идей MoveOn", активист по защите прав животных выбежал на сцену, выхватил микрофон у сенатора и сам начал говорить с аудиторией. Харрис быстро увели со сцены, но Эмхофф предпочел вмешаться сам — он быстро оказался на месте происшествия и помог убрать протестующего со сцены.
7. По отзывам СМИ, дружественных демократам, Дуглас Эмхофф вполне заслуживает того, чтобы называться идеальным семьянином. Он полон добродушного родительского юмора и при любых обстоятельствах готов вступиться за свою супругу, поддерживать которую в ее профессиональном росте считает своей личной обязанностью. В 2020 году во время онлайн-общения с несовершеннолетними пользователями сети Эмхофф ответил на вопрос о карьере Камалы так: “[Если ее изберут вице-президентом], то сначала я скажу: яуу! А потом стану делать ровно то же, что всегда делаю. Я буду помогать ей. Потому что это действительно важно для мужчин и даже для маленьких мальчиков — поддерживать сильных и чудесных женщин, которых им подарила жизнь”. За глаза готовность юриста при необходимости отложить свою собственную карьеру ради жены называют примером “нетоксичной маскулинности”. Это значит, что за годы президентства Байдена жизненный путь калифорнийского адвоката имеет все шансы превратиться в популярную и даже пропагандируемую ролевую модель, пишет ТАСС.
8. Эмхофф — первый еврей в четверке президентов, вице-президентов и их супругов, что удивило и обрадовало многих сторонников Харрис. WP назвал Эмхоффа великой еврейской надеждой, а член палаты представителей Дебби Вассерман Шульц (демократ от Флориды) видит в нем противоядие от “яда, поразившего страну”. Друзья говорят, что Эмхофф не религиозен, хотя глубоко идентифицирует себя с иудаизмом и вырос на его ценностях. На свадьбе с Камалой в 2014 году они по еврейским традициям разбили бокал.
9. Вопрос, который предстоит разрешить Эмхоффу, — каким именем он позволит называть себя прессе. Из-за отсутствия прецедентов два варианта — “второй муж” и “второй джентльмен” — равно допустимы. Но оба имеют слабые стороны: ведь первого мужа в американской администрации все еще нет (Джозеф Байден хоть женат, но займет место в Овальном кабинете по другой причине), а вторым джентльменом по охвату полномочий традиционно считается госсекретарь.
Источники: Vogue, Telegraph, ТАСС