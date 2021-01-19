Как посчитать реальную стоимость одежды и обуви и зачем это делать? Объясняет стилист и блогер RusDelfi

На фото выше — мои кроссовки. Я купила их 5 ноября 2019 года.

Fila, искусственная кожа, серебристая подошва. Удобные! Настолько, что я надела их тогда, в ноябре, и не снимала до 5 января 2021-го (отличное совпадение!), когда они порвались. Серьёзно, не снимала. Разве что десять дней в январе 2020, когда мы уехали в холодную Йошкар-Олу утопать в снегу — там понадобились настоящие зимние ботинки, да пару месяцев летом, когда было жарковато в плотных кроссовках. Ну, может, пару раз на съёмки надевала туфли.

Нет, зимой в них совсем не холодно примерно до минус 8. Плотная подошва отлично защищает, ведь главные потери тепла идут именно от соприкосновения с землёй. Я гуляла с дочкой, каталась с горки — вот разве что в сугробы в них не залезешь.

Давайте округлим время, когда я их НЕ носила до 100 дней. Итого, получается, я ходила в них 321 день, минимум 10 000 шагов каждый день… Наверное, можно перевести в километры, но оставим так.

А теперь давайте посчитаем в денежном эквиваленте. Помните, стоимость — и ценность — вещи лучше всего измерять в стоимости одного выхода в ней. Так, если мы купили джемпер за 25 евро, надели его 5 раз, и он уже на третий покрылся катышками в том месте, где соприкасался с сумкой, а после стирки ворот растянулся, и джемпер теперь можно носить только дома, то стоимость одного выхода в нём будет стоить 5 евро.

25 : 5 = 5

А если мы купим более дорогой джемпер за 60 евро, но из более качественного материала, который будет служить нам (особенно при должном уходе) долго, и наденем его, скажем, раз 20, то стоимость выхода уже составит 3 евро.

60 : 20 = 3

Это условные цифры, но система понятна.

Возвращаясь к моим кроссовкам. Они стоили около 70 евро. Один выход в них стоил мне 21 цент. Более того, вполне вероятно, что я их подклею и продолжу носить — только в сухую погоду.