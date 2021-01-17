111-летний мужчина поделился секретом долголетия

Декстер Крюгер (Dexter Kruger), проживающий в доме престарелых в городе Рома, штат Квинсленд, отметил 111-й день рождения 13 января. Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, долгожитель не смог позвать много гостей, однако это не сильно его расстроило.

It was a privilege this morning to join Dexter Kruger Australia's oldest person for his 111th Birthday in Roma pic.twitter.com/4wUg5LoFXS — Ann Leahy (@AnnLeahyLNP) January 13, 2021

Секрет долголетия, по словам Крюгера, очень прост: “Не переставай дышать, ешь три раза в день, и время само пройдет”. Австралиец часто поет или что-то насвистывает, а также каждый день ест дюжину креветок. “Мне кажется, они очень полезные. А во время вечерней трапезы я часто открываю баночку сардин к супу”, — рассказал долгожитель.

Австралиец утверждает, что за его долгую жизнь хорошего было куда больше, чем плохого, хотя он застал обе мировые войны, Великую депрессию и многочисленные засухи. Он уверен, что человечество справится с пандемией COVID-19. “В моей сфере деятельности, а я работал с крупным рогатым скотом, мы решили много серьезных проблем с помощью вакцин. И здесь будет так же”, — заявил Крюгер.

Долгожитель считает, что возраст — не повод отказываться от поставленных перед собой целей. Он всю жизнь проработал фермером, а в 86 лет, после смерти жены, начал писать книги. За это время из-под пера Крюгера вышло больше 300 рассказов. Австралиец выпустил 12 книг, последняя из них вышла на его 109-й день рождения. Также он сочиняет стихи.