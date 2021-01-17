Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года

Рак. Первый день недели для Раков будет не особо позитивным. Если вы хотите избежать недоразумений и неудач, лучше не проявлять излишней активности. До утра вторника вам будет трудно объясняться с другими людьми. С полудня вторника до полудня четверга в общении будет везти гораздо больше, особенно если вы умеете обращаться к разуму людей. С полудня четверга до субботы, вероятно, будут трудности с тем, чтобы сосредоточиться. Астрологи советуют не упускать деталей, не зацикливаться на работе и делах. В субботу вечером и в воскресенье подумайте, прежде чем говорить. Иногда нужна передышка, чтобы понять, что происходит. Уран перестал быть ретроградным, но наибольший эффект от прямого движения планета произведет на Раков именно сейчас.

Близнецы. Близнецам стоит сфокусировать внимание на финансовой сфере. Вполне возможно, что им удастся выйти на новый финансовый уровень, найти новую работу. Астрологи отмечают, что на этой неделе у людей данного знака будет много новых возможностей. Удача будет улыбаться им буквально всюду. Самое главное сейчас - не терять уверенности в себе. Необходимо действовать, потому что под лежачий камень вода не течет. Ленивым Близнецам ничего кардинально изменить не удастся, а вот трудолюбивые смогут исполнить все свои мечты.

Телец. Тельцам очень повезет в любовной сфере, потому что ночные светила сделают их более притягательными для противоположного пола. Это будет идеальное время для поиска второй половинки, а также для деловых знакомств. Самое главное - не забывать проявлять активность и инициативу. Также сейчас очень благоприятными станут поездки, путешествия, смена обстановки. Можно начинать делать ремонт дома, совершать дорогостоящие покупки, менять внешность. Звезды настолько благоприятны, что могут открыть Тельцам будущее.

Овен. Период с 18 по 22 число включительно будет одним из самых спокойных этой зимой. У Овнов в эти дни будет очень много времени для раздумий, для пересмотра своих приоритетов. 23 числа для этих людей может начаться не самый благоприятный период в любви, но в делах и финансовой сфере продолжит преобладать стабильность. Все новые идеи астрологи советуют записывать, не упуская ничего лишнего. Овны относятся к знакам Зодиака, которым не везет с деньгами, но сейчас будет время все изменить. Нужно лишь немного повысить продуктивность.

Лев. Львам на этой неделе стоит заняться поисками своих истинных целей и желаний. Вполне возможно, что звезды и планеты помогут им узнать свое предназначение. Всем Львам, у которых уже есть амбициозные цели, лучше сфокусироваться на движении к ним. Это идеальное время для шопинга, романтических встреч, знакомств в социальных сетях. Служебных романов лучше остерегаться: они могут принести много проблем. Нужно разделять работу и личную жизнь.

Дева. Самое опасное чувство второй половины января - эгоизм. Девам нельзя думать только о себе. Начинается то самое время, когда умение дарить любовь и заботу оказывается превыше всего. Это касается не только близких, но и друзей, коллег. Нужно приходить на помощь, особенно если об этом кто-то просит. Это отличный способ привлечения удачи. Главный совет на эту непростую неделю - не нужно бояться идти вперед. Любые трудности нужно преодолевать смело, без сомнений. Они сделают Дев еще более мудрыми, а некоторых и более успешными в будущем.

Весы. У Весов самой главной сферой жизни станет любовь. Тем, кто находится в отношениях, стоит проявлять побольше заботы ко второй половинке. Очень полезным цветом одежды на этой неделе для Весов станет красный. Он как магнитом будет притягивать внимание противоположного пола. Также очень важно сейчас уделять время домашним делам: уборке, наведению порядка. Астрологи советуют избавиться от лишнего хлама - сейчас для этого наилучшее время.

Скорпион. У Скорпионов ожидается очень яркое и интересное время, в которое нельзя полагаться на одну лишь логику и здравый смысл. Очень мощной станет интуиция. Она поможет пройти все жизненные испытания и стать счастливее. Скорпионам сейчас лучше избегать ошибок, приводящих к бедности. Деньги терять нельзя, потому что это может спровоцировать появление больших проблем в других сферах. Ночные светила существенно улучшат память Скорпионов, так что им можно сфокусироваться на обучении, подготовке к экзаменам.