Они возвращаются: вязаные платья, сабо и олимпийки. Какие вещи из нулевых модно носить в 2021?

Цвет electric blue

Любовью к этому ярко-голубому оттенку мы обязаны образами Пэрис Хилтон 2000-х и теням из наших подростковых косметичек. Цвет беззаботного прошлого в 2021 можно встретить в новых коллекциях Marine Serre, Burberry и Coperni. Вспомните, вдруг у вас сохранились топ, сумка или платье этого оптимистичного оттенка.

Вязание крючком

Ручная работа снова в моде, о чем свидетельствуют лукбуки Proenza Schouler, Bottega Veneta, Gabriela Hearst. В коллекциях 2021-го можно встретить кроше, макраме и вязание крючком, которые переживают новое рождение. Ну и, конечно, самые эксклюзивные сокровища хранит мамин гардероб.

Олимпийка

В прошлом моду — не в последнюю очередь благодаря карантину — вернулись велюровые спортивные костюмы. Но чтобы не переборщить, лучше носить верх отдельно, например, как советует Миуччи Прада, с нарядными юбками. Ну или не обязательно с нарядными.

Сабо

Самой трендовой, пожалуй, стала модель от Bottega Veneta, но если хотите выделиться — покопайтесь в семейном гардеробе.

Костюм с юбкой по колено

Когда-то наши мамы отправлялись в таком на работу. Мы же будем носить с белой майкой и лаконичными босоножками на небольшом каблуке. Если удастся найти в мамином гардеробе костюм с широкими плечами, то можно сделать образ более драматичным с помощью каблуков и яркой помады.