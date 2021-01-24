ТОП культовых свитеров, которые прославились в кино. Обзор от эстонского стилиста и дизайнера одежды

Когда люди со мной знакомятся и узнают, что я стилист (в прошлом) и дизайнер одежды (в настоящем), то иногда уточняют, что они далеки от мира стиля и моды, добавляя, что в обычной жизни предпочитают свитера и джинсы.

Друзья! Но ведь и я в обычной жизни предпочитаю уютные свитера и свободные джинсы. И герои кинематографа, которых я для вас подобрала, тоже любят комфорт и запомнились многим из нас именно за счет этого предмета одежды.

Предлагаю вашему вниманию подборку любимчиков:

1. Мистер Дарси из фильма “Дневник Бриджит Джонс” в свитере на рождественском ужине с изображением оленя.

Даже Бриджит отметила, что мужчина в таком свитере воспринимается очень своеобразно. Но их все равно производят и на них все равно есть покупатели.

2. Данила из фильма “Брат”. Ох! Образ Данилы в этом свитере стал символом эпохи нулевых. Даже мой папа ходил в таком.

Как выразилась художница по костюмам Анна Баштовая — обычный вязаный свитер стал кольчугой мифического богатыря.

3. Мэрилин Монро в фильме “Займемся любовью”. Сцена, где Мерилин пела песню “My Heart Belongs to Daddy” в вязаном свитере с вырезом “лодочка”. Собственно это все, что на ней было надето. Не считая колготок.

Фильм зрителям не понравился, а вот наряд актрисы стал хитом и до сих пор производится европейским брендом одежды.

4. Полосатый свитер Фредди Крюгера из “Кошмара улицы Вязов”. Кстати, он же был любимым свитером солиста группы Nirvana Курта Кобейна.

Фанаты ужасов скупают знаменитый свитер для костюмов на Хеллоуин, а фанаты Курта покупают их в память о нем.

Ну как? Удалось мне вас убедить, что свитер может отражать настроение эпохи и при этом быть частью стильного образа?

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