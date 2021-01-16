Ученые рассказали, как ведут себя лжецы(2)
Раньше специалисты уже изучали этот вопрос, но всегда рассматривали лжеца отдельно от того, кому он лжет. В этот раз они решили посмотреть на взаимодействие в паре.
Участие в эксперименте приняли 98 студентов мужского пола в возрасте от 18 до 36 лет. Ученые специально отобрали лишь мужчин, чтобы исключить влияние различий между полами на координацию движений и реакцию.
Испытуемых попросили решить сложную головоломку, а затем рассказать о ней другим участникам. При этом руководители эксперимента специально сказали участникам, что головоломка будет легкой, чтобы те в конечном итоге начали говорить неправду о решаемом задании. Задания сформулировали так, чтобы участникам приходилось лгать все более изощренно.
К каждому добровольцу ученые прикрепили датчик, который фиксировал движения тела.
Причем чем серьезнее была ложь, тем точнее лжецы повторяли движения обманываемого человека, говорится в исследовании на сайте Royal Society Open Science.
Изучив все данные, ученые пришли к выводу, что мозг человека, говорящего неправду, настолько занят “придумыванием”, что у него не остается ресурсов на создание собственных движений, а потому он просто переходит в “экономный режим” и копирует движения другого человека.