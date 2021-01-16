Что делать, если ребенок лизнул качели или столб на морозе? Самая зимняя инструкция для родителей

Дети познают мир опытным путем — им недостаточно просто знать, что плита горячая, а стеклянный стакан — хрупкий. Им важно потрогать, постучать, понюхать, попробовать на зуб, уронить — в общем, собрать максимально полную информацию об объекте исследования. Иногда такие эксперименты, конечно, приводят к плачевным последствиям.

С наступлением зимы у юных ученых появляются дополнительные поводы для исследований: например, как быстро растает принесенный домой снежок? Отвалятся ли уши, если ходить по морозу без шапки? И, наконец, действительно ли язык прилипнет, если лизнуть замерзшую железяку? Ответ на последний вопрос: да, действительно. Объясняем.

Почему язык прилипает к холодному металлу?

Для тех, кому все-таки достаточно теоретических знаний, вкратце объясним физику процесса. Тепло всегда стремится уравнять температуру, а потому движется от источника тепла к более холодным участкам. Так, например, тепло наших рук хочет согреть пространство вокруг себя, но надетые перчатки мешают ему это сделать — и так наши руки остаются теплыми. Перчатки хорошо изолируют тепло, а вот металл, напротив, является прекрасным проводником.

Когда вы касаетесь теплым и влажном языком замерзшей железки, ледяной металл поглощает тепло с поверхности языка быстрее, чем ваш организм успевает его восполнить. Слюна замерзает, и вы оказываетесь в коварной ледяной ловушке.

Я лизнул металл на морозе и прилип. Что делать?



Если вы (мы не станем вас осуждать) или ваш ребенок попали в такую неприятную ситуацию, то у вас есть несколько вариантов.

1. Теплая вода. Самый быстрый и эффективный способ спасти язык из холодного плена — это полить на него (и на саму железку) теплой водой или чаем (Не горячим! Иначе так можно еще и ожог получить). Застраховаться от таких случаев вам поможет термос с чаем на каждой прогулке. Если он и не пригодится для спасательной миссии, то в целом приятно иметь с собой теплый напиток.