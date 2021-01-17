10 правил уважительного общения в семье (даже если все друг от друга устали)

1. Подумайте, прежде чем говорить. Потратьте время, чтобы подумать о том, что вы хотите сказать, прежде чем сказать это. Убедитесь, что ваши слова, тон и язык тела полностью отражают то, что вы имеете в виду.

2. Скажите правду. Может показаться, что правильно скрыть правду, чтобы избежать причинения вреда вашим близким, но нечестность разрушает доверие. Тем не менее, правду всегда следует говорить мягко и с любовью. Честность и прямота порой наносят вред чувствам, но мягкая правда создает близость.

3. Уважайте точки зрения друг друга. Что важнее - быть “правильным” или защищать свои отношения? Помните, что есть много вариантов “правды”, в зависимости от того, с кем вы разговариваете, поэтому учитесь уважать различия друг друга.

4. Скажите прямо: чего вы хотите или в чем нуждаетесь. Сколько раз вы говорили: “Он должен просто знать, что мне нужно?”. Люди не читают мысли, и у многих из нас есть краткосрочные воспоминания. Так что продолжайте говорить: “Пожалуйста…” и называйте свою просьбу четко и конкретно.

5. Слушай себя. Единственный способ узнать, как наши слова и тон действительно звучат для других, - это обратить внимание на себя. Послушайте, как медленно или быстро вы говорите, насколько вы тихие или громкие, насколько любящим или злым вы можете звучать. Это то, что слышат члены вашей семьи, когда вы с ними разговариваете.

6. Пусть говорят другие. Вы знаете, как это может быть неприятно, когда вы пытаетесь говорить, и кто-то перебивает вас в середине вашего предложения. Позволить другим говорить до тех пор, пока они не закончат, не прерывая, является важным правилом для всех.

7. Не допускайте догадок. Избегайте предположений о чужих мыслях, чувствах или ожидаемом поведении, потому что никто из нас не является экстрасенсом (простите, любители таких шоу). Если вы хотите проверить человека и спросить, верны ли ваши предположения, это нормально, но вы никогда не должны строить догадок, выдвигая обвинения или критикуя.