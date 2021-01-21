ФОТО | Популярная в 90-х модель джинсов вновь стала трендом

Речь идет о мешковатых джинсах с заниженной посадкой, в которых знаменитости начали появляться на публике в январе. Так, например, папарацци запечатлели в упомянутых брюках супермоделей Беллу Хадид и Хейли Бибер. Последняя вышла в свет в голубых джинсах, желтой укороченной футболке и меховом пальто в пол того же цвета.

По информации издания, описанный предмет гардероба в большинстве случаев сочетают с кроп-топами и кроссовками. В то же время некоторые пользовательницы соцсетей предпочитают носить такие джинсы с туфлями на каблуках, грубыми ботинками, а также рубашками и пиджаками.

Отмечается, что мешковатые брюки из денима появились в ассортименте таких брендов, как Revice Denim, Zara, Jaded London, Urban Outfitters, Agolde, Bershka, Levi's, Off-White, Re/Done, Topshop, Fenty, Stradivarius и Cotton On.

Ранее в декабре 2020 года популярная в 90-х флисовая толстовка также вернулась в моду. Снимком в описанной вещи поделилась стилистка Эмили Синдлев (Emili Sindlev), а также модная блогерша Максин Вильде (Maxine Wylde).