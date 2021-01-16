ВИДЕО | Новый политический тренд? Будущий вице-президент США Камала Харрис попала на видео в "говорящих" носках

Будущая вице-президент США уже неоднократно подчеркивала свои политические взгляды с помощью одежды. На этот раз в центре внимания оказались ее носки с надписью “The Future Is Female“ — “Будущее за женщинами”.

Хотя сейчас у Харрис очень загруженное время, поскольку 20 января она станет первой женщиной-вице-президентом США, она также старается проводить время со своей семьей. Именно в один из таких моментов ее племянница Мина Харрис поделилась в Instagram видео, на котором будущий вице-президент одета в стильный брючный костюм и пару носков за 13 долларов бренда Gumball Poodle.

Помимо того, что носки несут важное послание для женщин, часть прибыли от их продажи идет в благотворительную организацию PFLAG, которая поддерживает геев, бисексуалов и трансгендеров и их близких, передает портал Popsugar.

В коллекции носков бренда Gumball Poodle есть еще несколько пар, поддерживающих демократов, на одних даже напечатано имя Камала.











