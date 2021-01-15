106-летняя британка дважды победила коронавирус. В чем ее секрет?

106-летняя Мэри Николсон, которая живет в доме престарелых в британском городе Мерсисайд, к своему дню рождения получила замечательный подарок — она во второй раз победила коронавирус.

Woman, 106, who feels 'healthier than ever' after battling Covid-19 TWICE reveals her secret to long life is full fat milk and whiskyhttps://t.co/oJQMjNjBKy — Daily Mail Femail (@Femail) January 14, 2021

Первый раз пенсионерка заболела еще летом. Тогда борьба с инфекцией далась ей очень тяжело и родные боялись ее потерять. Но бодрая старушка выздоровела, хотя снова умудрилась заразиться уже в канун Нового года. В этот раз все прошло легче и Мэри отделалась только кашлем и температурой.

Уже к своему дню рождения в середине января она получила отрицательный тест и отпраздновала победу над болезнью во второй раз.

Николсон призналась, что была очень рада получить множество открыток и подарков ко дню рождения после изоляции. Теперь она ждет большую вечеринку, которую ее родственники устроят ей после завершения локдауна в стране.

Отвечая на вопрос журналистов о секрете своего здоровья и долголетия, Мэри отметила, что всю жизнь пила цельное жирное молоко, сливки, а также стаканчик виски перед сном.

Мэри, которая никогда не была замужем и не имела собственных детей, так же пошутила, что, возможно, на ее долголетие повлияло отсутствие мужчин и вкусная еда.

Кстати, британка родилась в разгар Первой мировой войны и за свою жизнь пережила две войны и четыре большие эпидемии, пишет Daily Mail.