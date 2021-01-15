Как достичь своих целей в 2021: 5 советов психолога

1. Ставьте себе реальные по количеству и по времени исполнения цели. Психолог Лариса Суркова советует, чтобы их количество не превшало 50 на год.

2. Обязательно расписывайте все свои цели и задачи на маленькие шаги.

3. Спросите себя: истинное ли это желание или навязанное кем-то? Зачем оно именно вам?

4. Сделайте упражнение “На три месяца вперед”. Мысленно перенеситесь на три месяца вперед и представьте, как вы жили, что делали, каких целей достигали и какие эмоции при этом испытвали. Это поможет вам понять, нужны вам эти цели или нет.

5. Давайте себе передышки.

Более подробные объяснения — как поставить цели и избежать ошибок при планировании, смотрите в видео: