С молоком или без? Выяснилось, какой кофе предпочитают жители Эстонии(5)
Согласно исследованию международной исследовательской компании IPSOS, 60% потребителей Эстонии считают лучшим напитком, который стоит взять с собой, кофе Circle K, а за ним следуют напитки CoffeeIn и Reval Cafe.
“Для Circle K очень важно обеспечить наличие на заправочных станциях хорошего и качественного кофе, вкус которого устраивает клиентов. Именно поэтому при составлении кофейного меню мы учитываем предпочтения потребителей и обратную связь”, — сказала менеджер по продукции Circle K Eesti AS Марис Пуулехт. Из опроса выяснилось, что кофе Circle K является для клиента лучшим благодаря очень хорошему вкусу кофейного напитка (47,5%), используемым кофейным зёрнам (39,6%) и молочной пенке (8,6%).
Пуулехт отметила, что предприятие постоянно спрашивает клиентов о вкусовых предпочтениях и весной были выбраны новые кофейные зёрна, с учётом полученных ранее ответов потребителей. “Новые кофейные зёрна Circle K того же происхождения, но разница по сравнению с ранее используемыми зёрнами в степени обжарки. В этот раз мы выбрали среднюю степень обжарки вместо тёмной обжарки, поскольку потребители всё чаще предпочитают кофе с более насыщенным вкусом”, — объяснила Пуулехт. Она добавила, что жители Эстонии ценят насыщенный вкус кофе или кофе с шоколадными и ореховыми нюансами, поскольку многие производители крафтового кофе начали образовывать потребителей на тему кофе.
Степени обжарки кофе распределяются на светлую, среднюю и тёмную. Чем меньше обжариваются зёрна, тем больше проявляются первоначальные вкусы кофейной ягоды. Например, при малой степени обжарки кофе, можно почувствовать разные вкусовые ноты: цитрусовые, абрикос, инжир, орехи, шоколад. “Очень важно найти правильный баланс между возможными степенями обжарки, чтобы обеспечить желаемое послевкусие, и чтобы кофе не оказался для потребителя неожиданно кислым. Одновременно есть опасность, что если потребитель привык к тёмной обжарке, то с изменением степени обжарки может создаться впечатление, что приобретённый кофе слабый, ведь у него нет горьковатого послевкусия. В действительности это не так”, — рассказала менеджер по продукции Circle K. Кофе сохраняет свою крепость вне зависимости от степени обжарки.
Марис Пуулехт отметила, что по всем странам Балтии видно, как вкусовая привычка меняется в направлении более светлой обжарки и как всё больше отдаётся предпочтение использованию кофейных зёрен по особому заказу. “Кофейные зёрна Circle K обжарены специально по нашему рецепту и предпочтениям клиентов, не будучи массовым производством. При выборе зёрен мы исходим из экологичного образа мышления, поэтому в Circle K используются только кофейные зёрна, сертифицированные Rainforest Alliance, которые выращиваются на фермах, где работают по принципу справедливой коммерции”, — объяснила Пуулехт.
“Кофейные зёрна средней обжарки подходят идеально для производства молочных кофейных напитков, что предпочитает 80% потребителей. Всё популярнее становится кофе 500 мл XL, который выбирает уже 28% потребителей”, — сказал Пуулехт.
В исследованиях потребительских предпочтений, проводимых международной исследовательской компанией IPSOS, участвуют ежемесячно 600-900 человек, а результаты калибруются поквартально. В исследование были включены большие заправочные станции Circle K, Alexela, Olerex, Neste, сеть магазинов R-Kiosk, сеть CoffeeIn, рестораны быстрого питания McDonalds и Hesburger, а также такие розничные сети как Selver, Rimi и Prisma.