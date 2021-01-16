С молоком или без? Выяснилось, какой кофе предпочитают жители Эстонии

Согласно исследованию международной исследовательской компании IPSOS, 60% потребителей Эстонии считают лучшим напитком, который стоит взять с собой, кофе Circle K, а за ним следуют напитки CoffeeIn и Reval Cafe.

“Для Circle K очень важно обеспечить наличие на заправочных станциях хорошего и качественного кофе, вкус которого устраивает клиентов. Именно поэтому при составлении кофейного меню мы учитываем предпочтения потребителей и обратную связь”, — сказала менеджер по продукции Circle K Eesti AS Марис Пуулехт. Из опроса выяснилось, что кофе Circle K является для клиента лучшим благодаря очень хорошему вкусу кофейного напитка (47,5%), используемым кофейным зёрнам (39,6%) и молочной пенке (8,6%).

Пуулехт отметила, что предприятие постоянно спрашивает клиентов о вкусовых предпочтениях и весной были выбраны новые кофейные зёрна, с учётом полученных ранее ответов потребителей. “Новые кофейные зёрна Circle K того же происхождения, но разница по сравнению с ранее используемыми зёрнами в степени обжарки. В этот раз мы выбрали среднюю степень обжарки вместо тёмной обжарки, поскольку потребители всё чаще предпочитают кофе с более насыщенным вкусом”, — объяснила Пуулехт. Она добавила, что жители Эстонии ценят насыщенный вкус кофе или кофе с шоколадными и ореховыми нюансами, поскольку многие производители крафтового кофе начали образовывать потребителей на тему кофе.