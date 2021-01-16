Рецепты
16.01.2021, 15:30

С молоком или без? Выяснилось, какой кофе предпочитают жители Эстонии

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Photo by Chevanon Photography from Pexels
Хороший кофе зависит как от происхождения кофейных зёрен, так от степени обжарки. Жители Эстонии всё чаще предпочитают зёрна средней обжарки, что обеспечивает более насыщенный вкус для кофейного напитка.

Согласно исследованию международной исследовательской компании IPSOS, 60% потребителей Эстонии считают лучшим напитком, который стоит взять с собой, кофе Circle K, а за ним следуют напитки CoffeeIn и Reval Cafe.

“Для Circle K очень важно обеспечить наличие на заправочных станциях хорошего и качественного кофе, вкус которого устраивает клиентов. Именно поэтому при составлении кофейного меню мы учитываем предпочтения потребителей и обратную связь”, — сказала менеджер по продукции Circle K Eesti AS Марис Пуулехт. Из опроса выяснилось, что кофе Circle K является для клиента лучшим благодаря очень хорошему вкусу кофейного напитка (47,5%), используемым кофейным зёрнам (39,6%) и молочной пенке (8,6%).

Пуулехт отметила, что предприятие постоянно спрашивает клиентов о вкусовых предпочтениях и весной были выбраны новые кофейные зёрна, с учётом полученных ранее ответов потребителей. “Новые кофейные зёрна Circle K того же происхождения, но разница по сравнению с ранее используемыми зёрнами в степени обжарки. В этот раз мы выбрали среднюю степень обжарки вместо тёмной обжарки, поскольку потребители всё чаще предпочитают кофе с более насыщенным вкусом”, — объяснила Пуулехт. Она добавила, что жители Эстонии ценят насыщенный вкус кофе или кофе с шоколадными и ореховыми нюансами, поскольку многие производители крафтового кофе начали образовывать потребителей на тему кофе.

Степени обжарки кофе распределяются на светлую, среднюю и тёмную. Чем меньше обжариваются зёрна, тем больше проявляются первоначальные вкусы кофейной ягоды. Например, при малой степени обжарки кофе, можно почувствовать разные вкусовые ноты: цитрусовые, абрикос, инжир, орехи, шоколад. “Очень важно найти правильный баланс между возможными степенями обжарки, чтобы обеспечить желаемое послевкусие, и чтобы кофе не оказался для потребителя неожиданно кислым. Одновременно есть опасность, что если потребитель привык к тёмной обжарке, то с изменением степени обжарки может создаться впечатление, что приобретённый кофе слабый, ведь у него нет горьковатого послевкусия. В действительности это не так”, — рассказала менеджер по продукции Circle K. Кофе сохраняет свою крепость вне зависимости от степени обжарки.

Марис Пуулехт отметила, что по всем странам Балтии видно, как вкусовая привычка меняется в направлении более светлой обжарки и как всё больше отдаётся предпочтение использованию кофейных зёрен по особому заказу. “Кофейные зёрна Circle K обжарены специально по нашему рецепту и предпочтениям клиентов, не будучи массовым производством. При выборе зёрен мы исходим из экологичного образа мышления, поэтому в Circle K используются только кофейные зёрна, сертифицированные Rainforest Alliance, которые выращиваются на фермах, где работают по принципу справедливой коммерции”, — объяснила Пуулехт.

“Кофейные зёрна средней обжарки подходят идеально для производства молочных кофейных напитков, что предпочитает 80% потребителей. Всё популярнее становится кофе 500 мл XL, который выбирает уже 28% потребителей”, — сказал Пуулехт.

В исследованиях потребительских предпочтений, проводимых международной исследовательской компанией IPSOS, участвуют ежемесячно 600-900 человек, а результаты калибруются поквартально. В исследование были включены большие заправочные станции Circle K, Alexela, Olerex, Neste, сеть магазинов R-Kiosk, сеть CoffeeIn, рестораны быстрого питания McDonalds и Hesburger, а также такие розничные сети как Selver, Rimi и Prisma.

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