Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?

Что делать с занятиями в школах в условиях пандемии коронавируса: по-прежнему проводить их в режиме онлайн или вернуть школьников к привычному расписанию? Этот вопрос в настоящее время стал предметом наиболее ожесточенных дискуссий во многих странах. Сторонники открытия школ аргументируют это тем, что дети крайне редко подвержены риску заражения коронавирусом и, следовательно, не играют существенной роли в его распространении. На самом деле, это не так.

Дети заражаются коронавирусом не реже взрослых



Ученые Венского университета под руководством микробиолога Михаэля Вагнера решили выяснить, насколько велико количество незамеченных инфекций SARS-CoV-2 среди детей школьного возраста. Исследование, проведенное ими осенью прошлого года, показало, что ученики в возрасте до 14 лет заражаются коронавирусом не реже учителей.

Ученые взяли тесты на коронавирус у учеников более 240 школ Австрии. Всего было протестировано около 10 тысяч школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Выяснилось, что коронавирусные инфекции у них встречались так же часто, как и у 1200 учителей, участвовавших в исследовании, результаты которого были опубликованы 4 января. “В каждом третьем или четвертом классе, где мы брали пробы, был обнаружен инфицированный ребенок, не имеющий симптомов”, — рассказывает Михаэль Вагнер.

Тестирование проводилось не совсем обычным способом: школьники должны были в течение минуты полоскать горло специальным раствором соленой воды, который они затем выплевывали в пробирку. После этого пробы исследовались по методу ПЦР (полимеразной цепной реакции). Этот способ был для детей менее неприятным, чем традиционный, при котором пробы берутся из горла и носоглотки ватным тампоном. Результаты исследования доказали: дети подвержены опасности заразиться коронавирусом не реже взрослых, но не проявляют при этом никаких симптомов.Выводы исследования: дети заражаются коронавирусом не реже взрослых