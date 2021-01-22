Художница создает рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка
На этих трогательных, выполненных в сдержанных тонах рисунках изображены младенцы с закрытыми глазами в уютных мягких кроватках или на руках у родителей. Кажется, что они просто спят сладким сном. На самом деле это мертворожденные, умершие при родах или ушедшие вскоре после своего появления на свет малыши. В Германии их называют детьми-ангелами, детьми-бабочками, но чаще — детьми-звездочками (Sternenkinder). Автор этих портретов — молодая берлинская художница-график Лариса Райнбот (Larissa Reinboth), сама не так давно ставшая мамой. В беседе с DW она рассказала о том, что заставило ее взяться за столь необычный проект.
Необычное предложение
“Трудно представить себе более страшную трагедию, чем потеря ребенка. Моя сестра работает акушеркой, и из ее рассказов я знаю о том, какой шок испытывают родители, чьи дети рождаются мертвыми или умирают, едва появившись на свет. У них даже не остается ничего, что может напомнить о малыше - кроме жутковатого цветного фотоснимка, в спешке сделанного медсестрой или санитаром. И однажды сестра предложила мне начать рисовать портреты таких детей, чтобы помочь семьям справиться с их горем. Сначала я была ошарашена, но, в конце концов, она меня убедила”, — рассказывает Лариса Райнбот.
Девушка, получившая высшее художественное образование в Кембридже и Манчестере, очень волновалась, когда рисовала самый первый портрет: а вдруг совсем не то получится, а вдруг ожидания родителей обману. Заниматься подобным делом и психологически нелегко, признается художница. Но реакция людей, которые обращаются к ней с заказами, настолько позитивная, они всегда так благодарят ее, что Лариса уже твердо решила: этим проектом она будет заниматься и впредь. Ну, а когда у нее самой родилась дочка и она испытала счастье материнства, сочувствие людям, потерявшим ребенка, стало только сильнее.
“Мои рисунки выполнены в приглушенных черно-белых и пастельных тонах. Если рисовать такие портреты в цвете, они будут выглядеть пошло и ужасно. В работе использую художественный уголь, масляную пастель и карандаши. С помощью такого графического материала можно добиваться самых разных выразительных эффектов”, — поясняет девушка.
Цены на рисунки разнятся и зависят от размеров портрета, используемого материала и технических средств, пожеланий заказчика. Но даже если у обратившегося к Ларисе человека проблемы с деньгами и ему не совсем по карману ее услуги, художница не отказывает ему — предоставляет возможность заплатить столько, сколько он может. По ее словам, она всегда полагается на порядочность и честность людей.
Невыдуманные истории
На днях к художнице обратился пожилой мужчина, супруга которого родила мертвого мальчика 45 лет назад. Тогда они еще не были официально женаты. А в то время присутствовать при родах в ФРГ разрешалось только законному мужу. И отец так и не увидел своего сына. Это было очень мучительно для него. Два года спустя пара оформила свои отношения, а потом у них родилась дочка. Сейчас ей 42 года. Недавно она прочитала в газете статью о Ларисе Райнбот и тут же попросила родителей заказать портрет ее старшего брата, память о котором семья хранит по сей день.
Как-то Ларису попросили изобразить на одном рисунке двух детей, ушедших из жизни. Мужчина, который сделал заказ, рассказал, как сильно он и его жена мечтали о ребенке и какое счастье испытали, когда женщина, наконец, забеременела. Беременность и роды прошли без осложнений. И вот малыш появился на свет. А через несколько дней его не стало. Оказалось, он родился с редким генетическим дефектом. Полтора года спустя наступила новая беременность, но при обследовании выяснилось, что у находящегося в утробе ребенка точно такое же заболевание. Беременность пришлось прервать. Горю родителей нет предела. Каждую такую историю художница пропускает через себя.
“Как правило, у людей большое уважение вызывает то, чем я занимаюсь. Но есть и такие, кто критикует и осуждает меня: дескать, я делаю деньги на людском горе, — делится Лариса Райнбот. — Однако эти обвинения абсолютно беспочвенны. Я никому не навязываю свои услуги и специально не делаю себе рекламу. Люди сами выходят на меня. И если мои рисунки помогают им пережить трагедию и дают силы жить дальше, то значит, я делаю нужное дело”.