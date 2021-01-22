Художница создает рисунки, которые помогают пережить потерю ребенка

Если поначалу заказчиками Ларисы Райнбот были пациентки родильного отделения больницы, в которой работает ее сестра, то сегодня заказы на рисунки поступают к ней из разных уголков Германии и даже из других стран. Нередко люди просят изобразить вместе с умершим ребенком его братьев и сестер, бабушку с дедушкой, родителей. С учетом пожеланий заказчика Лариса готовит несколько эскизов, отсылает их фото по электронной почте и предлагает сделать выбор - и только после этого рисует портрет. Детей-звездочек она изображает не с фотографической точностью.

Если поначалу заказчиками Ларисы Райнбот были пациентки родильного отделения больницы, в которой работает ее сестра, то сегодня заказы на рисунки поступают к ней из разных уголков Германии и даже из других стран. Нередко люди просят изобразить вместе с умершим ребенком его братьев и сестер, бабушку с дедушкой, родителей. С учетом пожеланий заказчика Лариса готовит несколько эскизов, отсылает их фото по электронной почте и предлагает сделать выбор - и только после этого рисует портрет. Детей-звездочек она изображает не с фотографической точностью.

Девушка, получившая высшее художественное образование в Кембридже и Манчестере, очень волновалась, когда рисовала самый первый портрет: а вдруг совсем не то получится, а вдруг ожидания родителей обману. Заниматься подобным делом и психологически нелегко, признается художница. Но реакция людей, которые обращаются к ней с заказами, настолько позитивная, они всегда так благодарят ее, что Лариса уже твердо решила: этим проектом она будет заниматься и впредь. Ну, а когда у нее самой родилась дочка и она испытала счастье материнства, сочувствие людям, потерявшим ребенка, стало только сильнее.

“Трудно представить себе более страшную трагедию, чем потеря ребенка. Моя сестра работает акушеркой, и из ее рассказов я знаю о том, какой шок испытывают родители, чьи дети рождаются мертвыми или умирают, едва появившись на свет. У них даже не остается ничего, что может напомнить о малыше - кроме жутковатого цветного фотоснимка, в спешке сделанного медсестрой или санитаром. И однажды сестра предложила мне начать рисовать портреты таких детей, чтобы помочь семьям справиться с их горем. Сначала я была ошарашена, но, в конце концов, она меня убедила”, — рассказывает Лариса Райнбот.

На этих трогательных, выполненных в сдержанных тонах рисунках изображены младенцы с закрытыми глазами в уютных мягких кроватках или на руках у родителей. Кажется, что они просто спят сладким сном. На самом деле это мертворожденные, умершие при родах или ушедшие вскоре после своего появления на свет малыши. В Германии их называют детьми-ангелами, детьми-бабочками, но чаще — детьми-звездочками (Sternenkinder). Автор этих портретов — молодая берлинская художница-график Лариса Райнбот (Larissa Reinboth), сама не так давно ставшая мамой. В беседе с DW она рассказала о том, что заставило ее взяться за столь необычный проект.



“Мои рисунки выполнены в приглушенных черно-белых и пастельных тонах. Если рисовать такие портреты в цвете, они будут выглядеть пошло и ужасно. В работе использую художественный уголь, масляную пастель и карандаши. С помощью такого графического материала можно добиваться самых разных выразительных эффектов”, — поясняет девушка.

Цены на рисунки разнятся и зависят от размеров портрета, используемого материала и технических средств, пожеланий заказчика. Но даже если у обратившегося к Ларисе человека проблемы с деньгами и ему не совсем по карману ее услуги, художница не отказывает ему — предоставляет возможность заплатить столько, сколько он может. По ее словам, она всегда полагается на порядочность и честность людей.

Невыдуманные истории

“Я получаю много писем благодарности. Люди пишут, что с появлением в их доме рисунка с изображением ребенка-звездочки им стало как-то легче на душе, что они снова почувствовали вкус к жизни. А ведь есть такие, кто заказывает мне портрет своего умершего младенца много лет спустя после его смерти. Людей, потерявших ребенка, порой на протяжении десятилетий не отпускает боль, они испытывают страшные душевные мучения, не находят сил смириться с утратой желанного малыша”, — говорит Лариса.

