Главред Vogue Анна Винтур оправдывается перед критиками из-за обложки с Камалой Харрис в кедах

Журнал Vogue после выхода номера раскритиковали за то, что Харрис изображена на фото в неформальной одежде и кедах Converse, а некоторые пользователи соцсетей обвинили издание в попытке осветлить кожу нового вице-президента США.

Харрис после выхода номера заявила, что хотела видеть в нем другую фотографию, в деловом костюме.

Винтур ответила во вторник в интервью ведущей подкаста New York Times Swish Каре Свишер, что единственной целью издания было подчеркнуть успех, которого добилась Харрис.

“Мы хотели лишь отдать должное удивительной победе избранного вице-президента Камалы Харрис, показать важность этого момента в истории Америки и его важность для всех женщин мира не с белым цветом кожи”, — сказала главный редактор Vogue.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

“Вся наша команда была совершенно убеждена, что менее формальный портрет избранной вице-президента действительно отражает момент, в котором мы живем”, — сказала Винтур.

Редакторы журнала посчитали, что фото в неформальной одежде отражает трагическую ситуацию, в которой оказался мир из-за пандемии коронавируса и на фоне которой Харрис и Джо Байден вели свою кампанию.

“Мы выбрали эту менее формальную фотографию, чтобы отразить трагический момент во всемирной истории […], потому что она хорошо характеризует кампанию Байдена и Харрис и все, чего они пытались добиться и, уверена, добьются”, — добавила журналистка, которая сама давно является членом Демократической партии.

Источники в редакции Vogue рассказали корреспонденту газеты, что фотография в формальном костюме, возможно, появится на отдельном тираже номера журнала, посвященного Харрис.