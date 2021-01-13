13.01.2021, 13:50
ФОТО | Случайность или нет? Смотрите, какую интересную деталь заметили читатели в одежде Юри Ратаса(19)
Foto: Rauno Volmar
Председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас, объявивший сегодня о своей отставке, утром передал свое заявление президенту Керсти Кальюлайд. Внимательные читатели журнала Anne & Stiil заметили на фотографиях Юри Ратаса из Кадриорга интересную деталь: он был в сине-черно-белых варежках с национальными узорами.
По словам Юргена Рандма, специалиста Коммуникационного бюро правительства, вероятно, это варежки ручной работы из комплекта “Sini-Must-Valge”, который продается в магазине Pilveke в Тюри, в набор также входят теплая шапка и шарф схожего дизайна.
“Это действительно наши варежки”, — подтвердил представитель магазина Pilveke. - “Конечно, каждый, кто носит наши изделия, оказывает нам большую честь. Но это на самом деле хороший выбор, потому что варежки очень теплые, и руки в них точно не замерзнут”.
Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.