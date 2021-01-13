ФОТО | Случайность или нет? Смотрите, какую интересную деталь заметили читатели в одежде Юри Ратаса

По словам Юргена Рандма, специалиста Коммуникационного бюро правительства, вероятно, это варежки ручной работы из комплекта “Sini-Must-Valge” , который продается в магазине Pilveke в Тюри, в набор также входят теплая шапка и шарф схожего дизайна.

“Это действительно наши варежки”, — подтвердил представитель магазина Pilveke. - “Конечно, каждый, кто носит наши изделия, оказывает нам большую честь. Но это на самом деле хороший выбор, потому что варежки очень теплые, и руки в них точно не замерзнут”.