ФОТО | Смотрите, кто стал победителем конкурса новогодних и рождественских фотографий и получит приз от JANA и RusDelfi!(1)
Самое большое количество голосов и, соответственно, первое место досталось нашей читательнице Марине, маме двоих семимесячных сыновей — Арсения и Кирилла.
"На фото я и мои дети двойняшки Арсений и Кирилл, — написала нам Марина из Нарвы, которая воспитывает двойняшек одна. — Новый год в этом году у нас как обычный день. Детишки еще маленькие (7 месяцев) для праздника".
Победительница получает подарочную карту в магазин Rademar и приятный сувенир от RusDelfi.
По традиции, в наших конкурсах в этом году получают награду и обладатели второго места. С небольшим отрывом в голосовании финишировала семья из Тарту — мама Марина, папа Виктор, сыновья Марек и Микк и дочка Мика. Им достается небольшой поощрительный приз от RusDelfi.
Марина прислала нам не только фото своей большой дружной семьи, но и большую историю, как они все вместе — сама Марина, ее муж Виктор, два сыночка Марек и Микк и лапочка дочка Мика — встречали праздники. "В этом году у нас были незатейлевые семейные праздники! Рождество и Новый год праздновали дома. Рождество нам очень хотелось встретить с друзьми и с родственниками, но в связи с ограничениями мы провели Рождество в кругу своей семьи. НГ для нас праздник исключительно семейный, и его мы встречаем всегда только своей семьёй. Как провели? Да как Новый год проводит большое дружное семейство? Собрались за столом. Шутили, играли, вспоминали прошедший год и просто смешные моменты нашей жизни. Сделали выводы и от всей души желали друг другу всего хорошего. Каждому своё для счастья. Ну, и конечно, здоровья! С недавних пор у нас традиция для детей — квест! Это когда через различные подсказки, ребусы и лабиринты находишь другие подсказки и в итоги интересный или просто вкусный приз. Или вот еще... Гадали по киндер-сюрпризу. Каждый вытаскивал по киндер-сюрпризу, затем распаковывали и придумывали толкования того,что нас ждет в новом году. Слушали речь президента. Загадывали желания. Открывали подарки. Гуляли. Пускали фейеверк. Вернулись домой голодные) Снова сели за стол пить чай. Посмотрели фильм и спать. В общем, было здорово! Для меня счастье — так встречать Новый год!"
Удивительный факт! Наши читательницы живут в разных городах, но оказались тезками и по имени, и по фамилии. Мы свяжемся со всеми, чтобы уточнить, как можно получить свои призы.
Спасибо всем участникам за вашу активность, чудесные фотографии и истории! До новых конкурсов!