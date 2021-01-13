Новолуние 13 января 2021 года: что можно делать и что нельзя

Что можно делать 13 января

Делать генеральную уборку. Козерог - представитель стихии Земли. Находясь в этом Знаке, новая Луна поможет сделать уборку, подарит много сил и энтузиазма. Старайтесь 13 числа инвестировать время в домашние дела.

Завершать важные дела. Луна поможет в этом, какими бы сложными ни были эти дела. Астрологи советуют браться за все, что требует срочного завершения.

Заниматься самоанализом. Это прекрасный день для тех, кто хочет покопаться в себе. Стоит лишь помнить о том, что потоки мыслей не должны отвлекать вас от текущей работы.

Создавать новый образ. Это отличный день для покупки новой одежды, для создания новой прически и обновления стиля. Астрологи считают, что это очень благоприятно скажется на любовной сфере и на удаче в поисках второй половинки.

Оказывать психологическую поддержку близким. Очень важно быть полезными для тех, кто вам дорог. Они должны ощутить вашу любовь и внимание. Обязательно говорите им слова поддержки, чтобы получать их в ответ сегодня или позднее.

Что нельзя делать в это Новолуние

На новой Луне в Козероге не стоит воспринимать все происходящее близко к сердцу. В этот день могут случаться необъяснимые вещи. С ними стоит считаться, но на них не нужно обращать слишком много внимания. Лучше поберечь силы и время.

Тратить время и деньги на бесполезные вещи. В такие дни астрологи настоятельно советуют заниматься только тем, что необходимо. Не стоит тратить время на второстепенные дела, если нужно успеть сделать что-то поважнее. Деньги тоже желательно оставить при себе.

Отклоняться от принятого распорядка дня. Проще говоря, не стоит рисковать. Лучше следовать планам, заниматься важными делами и не откладывать на потом то, что нужно успеть сделать сегодня. Опасной будет лень и прокрастинация.