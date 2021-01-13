Новолуние 13 января 2021 года: что можно делать и что нельзя(3)
Что можно делать 13 января
Делать генеральную уборку. Козерог - представитель стихии Земли. Находясь в этом Знаке, новая Луна поможет сделать уборку, подарит много сил и энтузиазма. Старайтесь 13 числа инвестировать время в домашние дела.
Завершать важные дела. Луна поможет в этом, какими бы сложными ни были эти дела. Астрологи советуют браться за все, что требует срочного завершения.
Заниматься самоанализом. Это прекрасный день для тех, кто хочет покопаться в себе. Стоит лишь помнить о том, что потоки мыслей не должны отвлекать вас от текущей работы.
Создавать новый образ. Это отличный день для покупки новой одежды, для создания новой прически и обновления стиля. Астрологи считают, что это очень благоприятно скажется на любовной сфере и на удаче в поисках второй половинки.
Оказывать психологическую поддержку близким. Очень важно быть полезными для тех, кто вам дорог. Они должны ощутить вашу любовь и внимание. Обязательно говорите им слова поддержки, чтобы получать их в ответ сегодня или позднее.
Что нельзя делать в это Новолуние
На новой Луне в Козероге не стоит воспринимать все происходящее близко к сердцу. В этот день могут случаться необъяснимые вещи. С ними стоит считаться, но на них не нужно обращать слишком много внимания. Лучше поберечь силы и время.
Тратить время и деньги на бесполезные вещи. В такие дни астрологи настоятельно советуют заниматься только тем, что необходимо. Не стоит тратить время на второстепенные дела, если нужно успеть сделать что-то поважнее. Деньги тоже желательно оставить при себе.
Отклоняться от принятого распорядка дня. Проще говоря, не стоит рисковать. Лучше следовать планам, заниматься важными делами и не откладывать на потом то, что нужно успеть сделать сегодня. Опасной будет лень и прокрастинация.
Постарайтесь ничего не терять в этот день - потерянное сегодня уже никогда не вернется. Это касается не только каких-то дорогих вам вещей или денег, но и любви, дружбы. Ссоры и конфликты могут поставить крест на отношениях, сделать друзей врагами.
Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не гневить судьбу. Даже если что-то пойдет не так, не стоит списывать все на Вселенную. Стоит избегать таких фраз, как “будь все проклято”, “вечно мне не везет”, “жизнь несправедлива” и так далее.