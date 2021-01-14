Этой болезни больше всего подвержены женщины среднего и старшего возраста, но не только. Как уберечься — объясняет эстонский эксперт(8)
Аптекарь поясняет, что в случае снижения плотности костей или же остеопороза, речь идет о таком состоянии, при котором содержание кальция в костях, который определяет их прочность, уменьшается и происходит разрежение костной ткани. Это, в свою очередь, означает, что кости становятся более ломкими.
В большинстве случаев снижение плотности костей происходит у женщин средних и старших лет. “Самая большая группа риска — женщины в период менопаузы, особенно в случае ранней — начинающейся до 45 лет — менопаузы”, — поясняет Сокк и добавляет, что снижение плотности костей у женщин объясняется снижением уровня женского гормона эстрогена в переходный период. “Но это не означает, что это заболевание не опасно для мужчин. Но оно проявляется у сильной половины человечества реже”, — говорит Сокк.
Хотя частично снижение плотности костей объясняется генетической предрасположенностью и некоторыми болезнями (напр., остеома, гиперфункция щитовидной железы), появлению болезни способствуют и факторы, исходящие из стиля жизни.
“Снижение плотности костей больше угрожает любителям черного кофе, алкоголикам, курящим, людям с расстройствами питания и очень худым людям. Также в группу риска входят люди с низкой физической активностью”, — поясняет аптекарь.
Поскольку необходимый для укрепления костей кальций мы получаем главным образом из пищи, то у питания очень большая роль для предотвращения снижения плотности костей. “Необходимо следить за тем, чтобы на вашем столе ежедневно были продукты, содержащие кальций: разные сыры, рыба, яичный желток, разные молочные продукты, орехи. Женщинам в период менопаузы стоит подумать о дополнительном потреблении препаратов, содержащих кальций”, — советует Сокк. Также стоит следить за уровнем витамина D в организме, поскольку именно этот витамин играет важную роль при впитывании кальция организмом. “Поскольку плотность костей формируется до 30 лет, то для профилактики остеопороза важную роль играет питание и привычки питания в детстве”, — добавляет Сокк.
Так как еще одним фактором риска остеопороза является слишком малая масса тела, то необходимо поддерживать здоровый вес тела, в чем помогут движение и физическая нагрузка. “При этом нужно помнить о безопасности и стоит исключать экстремальные увлечения, в которых нередки падения — ранние частые переломы также способствуют остеопорозу”, — поясняет аптекарь.
Это заболевание подбирается незаметно и вначале не проявляются никакие легко распознаваемые симптомы. “Поскольку снижение плотности костей возникает чаще в позвоночнике, тазобедренных костях и запястьях, то могут появляться небольшие боли в спине или тазу”, — поясняет Сокк.
По словам аптекаря, снижение плотности костей осознается часто именно тогда, когда при отсутствии сильной травмы происходит перелом костей. Кость может сломаться даже сама по себе, что является довольно характерным в случае переломов позвоночника у пожилых людей. “Разумеется, скользкое время года — это один из факторов, раскрывающий наличие остеопороза, потому что при легком падении легко возникают переломы”, — говорит Сокк.
Плотность костей можно быстро и удобно измерить. По словам провизора, пациент получает результат уже в течение нескольких минут и для этого необходимо сделать замеры плотности пяточной кости, что делается на босой ноге.Тем людям, которые входят в группу риска, желательно измерить плотность костей, чтобы начать адекватное лечение на ранней стадии.