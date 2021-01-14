Этой болезни больше всего подвержены женщины среднего и старшего возраста, но не только. Как уберечься — объясняет эстонский эксперт

Аптекарь поясняет, что в случае снижения плотности костей или же остеопороза, речь идет о таком состоянии, при котором содержание кальция в костях, который определяет их прочность, уменьшается и происходит разрежение костной ткани. Это, в свою очередь, означает, что кости становятся более ломкими.

В большинстве случаев снижение плотности костей происходит у женщин средних и старших лет. “Самая большая группа риска — женщины в период менопаузы, особенно в случае ранней — начинающейся до 45 лет — менопаузы”, — поясняет Сокк и добавляет, что снижение плотности костей у женщин объясняется снижением уровня женского гормона эстрогена в переходный период. “Но это не означает, что это заболевание не опасно для мужчин. Но оно проявляется у сильной половины человечества реже”, — говорит Сокк.

Хотя частично снижение плотности костей объясняется генетической предрасположенностью и некоторыми болезнями (напр., остеома, гиперфункция щитовидной железы), появлению болезни способствуют и факторы, исходящие из стиля жизни.

“Снижение плотности костей больше угрожает любителям черного кофе, алкоголикам, курящим, людям с расстройствами питания и очень худым людям. Также в группу риска входят люди с низкой физической активностью”, — поясняет аптекарь.

Поскольку необходимый для укрепления костей кальций мы получаем главным образом из пищи, то у питания очень большая роль для предотвращения снижения плотности костей. “Необходимо следить за тем, чтобы на вашем столе ежедневно были продукты, содержащие кальций: разные сыры, рыба, яичный желток, разные молочные продукты, орехи. Женщинам в период менопаузы стоит подумать о дополнительном потреблении препаратов, содержащих кальций”, — советует Сокк. Также стоит следить за уровнем витамина D в организме, поскольку именно этот витамин играет важную роль при впитывании кальция организмом. “Поскольку плотность костей формируется до 30 лет, то для профилактики остеопороза важную роль играет питание и привычки питания в детстве”, — добавляет Сокк.