"Секс в большом городе" возвращается. Но без Саманты

В основе сюжета “Секса в большом городе” были разговоры главных героинь, откровенно делившихся друг с другом рабочей и личной жизнью на фоне динамичных видов Нью-Йорка.

Красноречивые цитаты из всех шести сезонов разошлись на крылатые выражения, а охват затронутых тем с точки зрения женщин сделал его феноменом популярной культуры своего времени.

В новом мини-сериале основные элементы должны остаться прежними. Он выйдет на стриминговой платформе HBO Max и будет называться And Just Like That (“И вот так просто”).

В главных ролях и по совместительству на позициях исполнительных продюсеров — три из четырех актрис, составлявших костяк “Секса в большом городе”: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.

Кристин Дэвис, сыгравшая в сериале оптимистичную и вежливую брюнетку Шарлотту, разместила в “Твиттере” трейлер нового сериала. В нем нет никаких намеков на сюжет — только виды бурлящего жизнью Нью-Йорка.



Без Саманты

Не участвует в новом проекте Ким Каттралл, игравшая Саманту — дерзкую и прямолинейную пиарщицу с яркой сексуальной жизнью, ставшую для многих зрителей особенно любимой героиней.

Создатели сериала пока не предоставили официального объяснения ее отсутствия.

64-летняя актриса британского происхождения в прошлом не раз говорила о напряженных отношениях с коллегами по сериалу и в особенности с Сарой Джессикой Паркер. Паркер сыграла главную героиню Керри — автора колонки о любовных похождениях женщин в большом городе в газете New York Times, строго следящую за модой и обожающую высокие каблуки.