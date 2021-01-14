“Секс три-четыре раза в неделю можно взять за ориентир”. Семейные консультанты — об интимной “перезагрузке” в семейной жизни

Тиль: Наше общество имеет излишнюю склонность к тому, чтобы воспринимать секс с чисто технической точки зрения. При этом речь заходит о позициях, об использовании игрушек, о каких-то других якобы важных вещах. Но решающую роль играют просто встречи друг с другом и настоящий интерес к тому, что ощущает противоположная сторона. Ко мне приходят пары, переживающие кризис, и говорят, что накупили себе секс-игрушек. То есть они ждут, что их спасут игрушки в ситуации, когда чувства партнеров едва пересекаются между собой, когда они не интересуются друг другом и едва говорят друг с другом. Но так это не работает, скорее, наоборот. И люди чувствуют себе только еще хуже.

Кристиан Тиль: Главный виновник, несомненно, интернет, с которым связана угроза все более обширного распространения порнографии. Еще мне иногда кажется, что это как-то связано с нашей событийной культурой. Постоянно находятся какие-то более важные вещи: то нужно сходить в гости, то посмотреть очередную серию сериала. Все это оказывается важнее, чем обняться и поворковать друг с другом. Это очень печально: секс играет чрезвычайно важную роль в жизни людей, способствуя ощущению комфорта. Но при этом сексуальные контакты между партнерами становятся все реже.

Die Welt: Отсутствие сексуального желания нельзя назвать редкостью. Результаты соответствующих исследований свидетельствуют о том, что с 1990 года повсюду наблюдается тенденция к его снижению. Но каковы причины, по которым партнеры реже занимаются сексом?

Почему семейные пары со временем занимаются сексом реже, чем раньше? Секс служит лишь цели размножения или действительно способен улучшить отношения? Может быть, помогут секс-игрушки или эротическое белье? Семейные консультанты Анна Пайнельт и Кристиан Тиль задались этим вопросом и развеяли некоторые распространенные мифы, связанные с этой тематикой.

Кому вообще нужна такая форма секса? В результате ни мужчина, ни женщина не могут расслабиться и получить удовольствие. Когда в масс-медиа так много говорят о сексуальности, нам это не идет на пользу. Лучше прекратить думать о ней и сконцентрироваться на том, что на самом деле делает секс таким приятным. А это именно романтика, интерес друг к другу, откровенные разговоры, способствующие сближению партнеров. Вот тогда можно говорить о хорошем сексе, потому что люди ощущают внутреннюю связь друг с другом.

Тиль: Мысль о том, что секс — это представление, важна, если люди хотят понять, почему дела с сексуальностью в последние 30 лет обстоят все хуже и хуже. Дело не только в порнографии, есть и много других моментов. Понятие “сексуальное представление” — стандартный термин, которым пользуются многие семейные консультанты и сексологи. Недавно одна клиентка рассказала мне, что познакомилась с мужчиной через приложение Tinder, и назвала это “тиндер-сексом”. То есть это на самом деле моя клиентка была зависима от общепринятого представления о такого рода отношениях. Женщина должна очень стараться: она должна быть вся мокрая, продемонстрировать потрясающий оргазм, который понравится мужчине. Боже мой, из ее уст это звучало, как большой “напряг”.

Анна Пайнельт: Мужчины верят в силу позиций. Но я могу сказать, что то же самое касается, по крайней мере, и молодых женщин. Они верят, что если проявить себя в постели, то все будет хорошо. Но ситуация лишь обостряется. Это связано, в частности, с тем, что именно так об этом часто говорят СМИ. Однако за закрытыми дверями все бывает совсем иначе. Мне также было интересно прочесть, что в США больше 30% всех мужчин и женщин обращали очень большое внимание на фильмы, что они всерьез сомневались в собственных отношениях, увидев, что происходит на экране. Причем речь была не только о порнографии, а о фильмах, в которых показывались первое знакомство и первый секс. И эти мифы мы обязательно должны развеять.

Тиль: То же самое касается и новых позиций. Я хорошо помню, как сам в молодости думал, что надо бы купить книжку на эту тему. Молодые люди верят в некую силу знаний о сексуальных позициях. Но со временем становится понятно, что дело не в этом.

Пайнельт: Решающую роль играет здоровое и заинтересованное общение. Современная привычка копаться во время еды в смартфоне или без конца заглядывать в него вредит этому. Каждому следует лишний раз задуматься о собственном стиле общения. Еще один примечательный момент: не испытывающие сексуального удовлетворения люди намного чаще ругаются, во всеуслышание критикуют друг друга, бывают несговорчивыми и оскорбляют друг друга. И в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Для таких людей особенно важно вновь начать общаться друг с другом вежливо и дружелюбно.

Тиль: Речь о том, как “достучаться” до самого сердца партнера. Женщины зачастую испытывают больше стресса. На работе они трудятся на равных с мужчинами, но иногда им приходится работать даже больше, чтобы вообще добиться признания. А если в семье есть дети, то заботится о них, главным образом, именно женщина. А если к этому добавляется еще и работа по дому, то нет ничего удивительного в том, что вечером ее уже может не хватить на сексуальные утехи. У женщины чувство удовлетворения и близости, которую она ощущает к своему мужчине, зависит, в частности, от того, насколько он участвует в работе по дому. Мы знаем это по результатам многочисленных исследований.

Пайнельт: Понимание начинается уже с того, что ты проявляешь его, когда твой партнер переживает какую-то стрессовую ситуацию. И тогда следует просто поинтересоваться: “Что я могу сделать для тебя?” Или: “Как ты себя чувствуешь?” То же самое можно сказать о работе по дому, которую многие пары до сих пор выполняют не поровну. Очень интересный момент: в ходе этого исследования выяснилось, что 48% очень счастливых пар выполняют работу по дому поровну. Среди менее счастливых пар эта цифра составляла всего около 30%. Это подчеркивает, что взаимопонимание имеет исключительное значение, а тот, кто не обращает на него внимания, вредит собственному ощущению счастья. Так что нужно развивать в себе эмпатию, способность жить чувствами и болями другого человека. Это исследование также подтвердило, что пары, больше заботящиеся друг о друге, чаще занимаются сексом. Эти два момента очень тесно взаимосвязаны.

Тиль: Ко мне обращались пары, занимавшиеся сексом по три-пять раз в день. Но постоянно такой ритм выдержать невозможно. Однако желательно стремиться к тем же чувствам, что были в самом начале. Это значит, что надо активно присутствовать в жизни партнера, часто думать о нем и часто заниматься с ним сексом. Ведь секс способствует тому, что мы ощущаем связь друг с другом. Чувство связи ведет к каким-то совместным действиям, к объяснениям в любви и т.д. Например, можно писать друг другу записки вроде: “Я люблю тебя. Ты — важная часть моей жизни”. Нужно достичь этой спирали, о которой ты упомянула, и сохранить ее — и это тоже видно по нашим исследованиям. Пары, которым это удается, даже через 20 лет довольны своей сексуальной жизнью.

- Может быть, цель состоит в том, чтобы снова заниматься сексом так же часто, как в начале отношений?

Пайнельт: Кроме того, секс — это очень интимная форма общения: люди общаются на уровне, отличном от уровня общения с друзьями и от любых других отношений. Еще очень интересно, что конфликты действительно случаются тем реже, чем чаще мы занимаемся сексом. И чем больше мы занимаемся сексом, тем счастливее мы становимся, а чем счастливее мы становимся, тем больше секса бывает в нашей жизни. Получается позитивный замкнутый круг, доказывающий, что дело далеко не только в размножении.

Тиль: Если мы не будем предохраняться, то секс будет вести к тому, что мы будем размножаться. Но мы же хотим заниматься сексом чаще, не так ли? И это никак не связано с размножением. Секс дарит нам целый “коктейль” из гормонов — “гормонов счастья”, будь то для мужчин или женщин, нет никакой разницы. Это связующие гормоны, которые умиротворяют нас, делают нас готовыми к компромиссам. Это ключевой момент, отличающий нас, людей, от большинства других живых существ на этой планете. Для большинства секс — действительно лишь способ размножения, но для людей — не только. Людям он помогает оставаться вместе на многие годы, что имеет для них очень большое значение. Именно для этого нужен секс — и очень важно поддерживать его на уровне.

- Как можно оживить угасающие чувства?

Пайнельт: Есть “правило двух минут”, когда можно быстро решить: что я могу сделать за две минут, чтобы сделаться внешне или в целом привлекательнее для партнера? Или чтобы доставить партнеру удовольствие? 36% людей хотели бы этого от отношений. Они хотели бы, чтобы их партнеры показывали им что-то большее, чтобы они восхищались ими. Каждый из нас ожидает от близкого человека, что он прихорашивается специально “для меня”. Очень приятно, когда близкий человек активнее вовлекает вас в свою жизнь, даже если вы уже давно вместе. Вспомните: все это именно то, что вы делали, когда только-только влюбились друг в друга.

- А если партнер ни на что не жалуется?

Тиль: Есть лишь небольшая часть людей, которые по своей природе не испытывают большого интереса к сексу. Это абсолютно нормально. Такие люди не страдают от того, что секса становится меньше. Но большинство людей все же страдают от того, что секса в отношениях становится меньше, причем это касается в равной степени и мужчин, и женщин. Я постоянно подчеркиваю это, потому что часто жалуется только одна сторона. Но когда сексуальные контакты прекращаются, с этим бывает трудно справиться представителям обоих полов. Тогда нам чего-то недостает.

- А что это вообще такое — хороший секс?

Пайнельт: Для людей типично, что чем чаще они занимаются сексом, тем лучше они оценивают свою сексуальную жизнь. Так что решающую роль играет частота. Вполне можно взять за ориентир магическую цифру в три-четыре раза в неделю. По статистике именно ее называют люди, считающие свои отношения очень счастливыми.

- А что делать, если больше секса хочет только один из партнеров?