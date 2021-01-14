“Секс три-четыре раза в неделю можно взять за ориентир”. Семейные консультанты — об интимной “перезагрузке” в семейной жизни(9)
Как почаще заниматься сексом? Эксперты Анна Пайнельт и Кристиан Тиль конкретно объясняют, как можно добиться сексуальной “перезагрузки”, если телесное притяжение после многолетних отношений поубавилось. Секс-игрушки, кстати, в долгосрочной перспективе не помогут.
Почему семейные пары со временем занимаются сексом реже, чем раньше? Секс служит лишь цели размножения или действительно способен улучшить отношения? Может быть, помогут секс-игрушки или эротическое белье? Семейные консультанты Анна Пайнельт и Кристиан Тиль задались этим вопросом и развеяли некоторые распространенные мифы, связанные с этой тематикой.
Die Welt: Отсутствие сексуального желания нельзя назвать редкостью. Результаты соответствующих исследований свидетельствуют о том, что с 1990 года повсюду наблюдается тенденция к его снижению. Но каковы причины, по которым партнеры реже занимаются сексом?
Кристиан Тиль: Главный виновник, несомненно, интернет, с которым связана угроза все более обширного распространения порнографии. Еще мне иногда кажется, что это как-то связано с нашей событийной культурой. Постоянно находятся какие-то более важные вещи: то нужно сходить в гости, то посмотреть очередную серию сериала. Все это оказывается важнее, чем обняться и поворковать друг с другом. Это очень печально: секс играет чрезвычайно важную роль в жизни людей, способствуя ощущению комфорта. Но при этом сексуальные контакты между партнерами становятся все реже.
- Может, желанный эффект даст использование секс-игрушек?
Тиль: Наше общество имеет излишнюю склонность к тому, чтобы воспринимать секс с чисто технической точки зрения. При этом речь заходит о позициях, об использовании игрушек, о каких-то других якобы важных вещах. Но решающую роль играют просто встречи друг с другом и настоящий интерес к тому, что ощущает противоположная сторона. Ко мне приходят пары, переживающие кризис, и говорят, что накупили себе секс-игрушек. То есть они ждут, что их спасут игрушки в ситуации, когда чувства партнеров едва пересекаются между собой, когда они не интересуются друг другом и едва говорят друг с другом. Но так это не работает, скорее, наоборот. И люди чувствуют себе только еще хуже.
- А какую роль играют новые позиции?
Тиль: То же самое касается и новых позиций. Я хорошо помню, как сам в молодости думал, что надо бы купить книжку на эту тему. Молодые люди верят в некую силу знаний о сексуальных позициях. Но со временем становится понятно, что дело не в этом.
Анна Пайнельт: Мужчины верят в силу позиций. Но я могу сказать, что то же самое касается, по крайней мере, и молодых женщин. Они верят, что если проявить себя в постели, то все будет хорошо. Но ситуация лишь обостряется. Это связано, в частности, с тем, что именно так об этом часто говорят СМИ. Однако за закрытыми дверями все бывает совсем иначе. Мне также было интересно прочесть, что в США больше 30% всех мужчин и женщин обращали очень большое внимание на фильмы, что они всерьез сомневались в собственных отношениях, увидев, что происходит на экране. Причем речь была не только о порнографии, а о фильмах, в которых показывались первое знакомство и первый секс. И эти мифы мы обязательно должны развеять.
- То есть дело не в том, как это показывают?
Тиль: Мысль о том, что секс — это представление, важна, если люди хотят понять, почему дела с сексуальностью в последние 30 лет обстоят все хуже и хуже. Дело не только в порнографии, есть и много других моментов. Понятие “сексуальное представление” — стандартный термин, которым пользуются многие семейные консультанты и сексологи. Недавно одна клиентка рассказала мне, что познакомилась с мужчиной через приложение Tinder, и назвала это “тиндер-сексом”. То есть это на самом деле моя клиентка была зависима от общепринятого представления о такого рода отношениях. Женщина должна очень стараться: она должна быть вся мокрая, продемонстрировать потрясающий оргазм, который понравится мужчине. Боже мой, из ее уст это звучало, как большой “напряг”.
Кому вообще нужна такая форма секса? В результате ни мужчина, ни женщина не могут расслабиться и получить удовольствие. Когда в масс-медиа так много говорят о сексуальности, нам это не идет на пользу. Лучше прекратить думать о ней и сконцентрироваться на том, что на самом деле делает секс таким приятным. А это именно романтика, интерес друг к другу, откровенные разговоры, способствующие сближению партнеров. Вот тогда можно говорить о хорошем сексе, потому что люди ощущают внутреннюю связь друг с другом.
- Как можно укрепить эту связь?
Пайнельт: Понимание начинается уже с того, что ты проявляешь его, когда твой партнер переживает какую-то стрессовую ситуацию. И тогда следует просто поинтересоваться: “Что я могу сделать для тебя?” Или: “Как ты себя чувствуешь?” То же самое можно сказать о работе по дому, которую многие пары до сих пор выполняют не поровну. Очень интересный момент: в ходе этого исследования выяснилось, что 48% очень счастливых пар выполняют работу по дому поровну. Среди менее счастливых пар эта цифра составляла всего около 30%. Это подчеркивает, что взаимопонимание имеет исключительное значение, а тот, кто не обращает на него внимания, вредит собственному ощущению счастья. Так что нужно развивать в себе эмпатию, способность жить чувствами и болями другого человека. Это исследование также подтвердило, что пары, больше заботящиеся друг о друге, чаще занимаются сексом. Эти два момента очень тесно взаимосвязаны.
Тиль: Речь о том, как “достучаться” до самого сердца партнера. Женщины зачастую испытывают больше стресса. На работе они трудятся на равных с мужчинами, но иногда им приходится работать даже больше, чтобы вообще добиться признания. А если в семье есть дети, то заботится о них, главным образом, именно женщина. А если к этому добавляется еще и работа по дому, то нет ничего удивительного в том, что вечером ее уже может не хватить на сексуальные утехи. У женщины чувство удовлетворения и близости, которую она ощущает к своему мужчине, зависит, в частности, от того, насколько он участвует в работе по дому. Мы знаем это по результатам многочисленных исследований.
- На что партнерам нужно обращать внимание в процессе общения?
Пайнельт: Решающую роль играет здоровое и заинтересованное общение. Современная привычка копаться во время еды в смартфоне или без конца заглядывать в него вредит этому. Каждому следует лишний раз задуматься о собственном стиле общения. Еще один примечательный момент: не испытывающие сексуального удовлетворения люди намного чаще ругаются, во всеуслышание критикуют друг друга, бывают несговорчивыми и оскорбляют друг друга. И в этом, в общем-то, нет ничего удивительного. Для таких людей особенно важно вновь начать общаться друг с другом вежливо и дружелюбно.
- Может, это связано с тем, что секс изначально предназначен лишь для продолжения рода?
Тиль: Если мы не будем предохраняться, то секс будет вести к тому, что мы будем размножаться. Но мы же хотим заниматься сексом чаще, не так ли? И это никак не связано с размножением. Секс дарит нам целый “коктейль” из гормонов — “гормонов счастья”, будь то для мужчин или женщин, нет никакой разницы. Это связующие гормоны, которые умиротворяют нас, делают нас готовыми к компромиссам. Это ключевой момент, отличающий нас, людей, от большинства других живых существ на этой планете. Для большинства секс — действительно лишь способ размножения, но для людей — не только. Людям он помогает оставаться вместе на многие годы, что имеет для них очень большое значение. Именно для этого нужен секс — и очень важно поддерживать его на уровне.
Пайнельт: Кроме того, секс — это очень интимная форма общения: люди общаются на уровне, отличном от уровня общения с друзьями и от любых других отношений. Еще очень интересно, что конфликты действительно случаются тем реже, чем чаще мы занимаемся сексом. И чем больше мы занимаемся сексом, тем счастливее мы становимся, а чем счастливее мы становимся, тем больше секса бывает в нашей жизни. Получается позитивный замкнутый круг, доказывающий, что дело далеко не только в размножении.
- Может быть, цель состоит в том, чтобы снова заниматься сексом так же часто, как в начале отношений?
Тиль: Ко мне обращались пары, занимавшиеся сексом по три-пять раз в день. Но постоянно такой ритм выдержать невозможно. Однако желательно стремиться к тем же чувствам, что были в самом начале. Это значит, что надо активно присутствовать в жизни партнера, часто думать о нем и часто заниматься с ним сексом. Ведь секс способствует тому, что мы ощущаем связь друг с другом. Чувство связи ведет к каким-то совместным действиям, к объяснениям в любви и т.д. Например, можно писать друг другу записки вроде: “Я люблю тебя. Ты — важная часть моей жизни”. Нужно достичь этой спирали, о которой ты упомянула, и сохранить ее — и это тоже видно по нашим исследованиям. Пары, которым это удается, даже через 20 лет довольны своей сексуальной жизнью.
- Как можно оживить угасающие чувства?
Пайнельт: Есть “правило двух минут”, когда можно быстро решить: что я могу сделать за две минут, чтобы сделаться внешне или в целом привлекательнее для партнера? Или чтобы доставить партнеру удовольствие? 36% людей хотели бы этого от отношений. Они хотели бы, чтобы их партнеры показывали им что-то большее, чтобы они восхищались ими. Каждый из нас ожидает от близкого человека, что он прихорашивается специально “для меня”. Очень приятно, когда близкий человек активнее вовлекает вас в свою жизнь, даже если вы уже давно вместе. Вспомните: все это именно то, что вы делали, когда только-только влюбились друг в друга.
- А если партнер ни на что не жалуется?
Тиль: Есть лишь небольшая часть людей, которые по своей природе не испытывают большого интереса к сексу. Это абсолютно нормально. Такие люди не страдают от того, что секса становится меньше. Но большинство людей все же страдают от того, что секса в отношениях становится меньше, причем это касается в равной степени и мужчин, и женщин. Я постоянно подчеркиваю это, потому что часто жалуется только одна сторона. Но когда сексуальные контакты прекращаются, с этим бывает трудно справиться представителям обоих полов. Тогда нам чего-то недостает.
- А что это вообще такое — хороший секс?
Пайнельт: Для людей типично, что чем чаще они занимаются сексом, тем лучше они оценивают свою сексуальную жизнь. Так что решающую роль играет частота. Вполне можно взять за ориентир магическую цифру в три-четыре раза в неделю. По статистике именно ее называют люди, считающие свои отношения очень счастливыми.
- А что делать, если больше секса хочет только один из партнеров?
Пайнельт: На самом деле есть всего около 20% пар, в которых наблюдается такой дисбаланс. В первую очередь, это зависит от реакции партнера на слова его “второй половины” о том, что она сегодня не хочет. Очень важно, что он (она) на это ответит. Не надо спрашивать что-то вроде: “Как ты можешь отвергать меня?!” Ведь тогда у того, у кого возник стресс на работе, из-за которого ему не хочется секса, возникнет еще и стресс в отношениях с вами. Гораздо лучше сказать: “Ах, бедняжка. Тогда у меня есть для тебя небольшой подарок”. А когда подарок получен, по данным исследователей, растут шансы на то, что в следующий раз партнер захочет и секса. Когда же человека лишают любви, происходит обратная реакция: он начинает испытывать давление. Вместо этого лучше реагировать на такие вещи, по возможности, чутко.
Пайнельт: Вознаграждение не обязательно должно быть в виде коробки конфет или дорогих подарков. Можно просто предложить партнеру помассировать его или наполнить для него ванну.
- Дети или стресс на работе — подходящие отговорки?
- Когда дети маленькие, секса становится меньше. Но вовсе не обязательно отказываться от секса почти совсем, как это делают некоторые пары. Когда люди много лет вместе, кривая вожделения действительно становится более пологой. Но это бывает лишь у двух третей пар. У третьей трети все остается так же, как и было. Потому что эти пары всегда очень заботились друг о друге, всегда были готовы помочь друг другу. Но в стрессовых ситуациях нужно учитывать, что человек — не машина. Если стресс становится слишком большим, в теле больше не возникает автономных эротических импульсов. Это одна их главных причин, по которым сексуальность угасает.
- Что можно с этим поделать?
Тиль: Стандартный совет заключается в том, что секс — это как спорт. Ведь даже если кто-то не очень хочет заниматься спортом, он все равно обувает кроссовки и идет на пробежку, и уже в процессе бега замечает, что становится бодрее. Так же надо обходиться и с сексом. Еще можно назначить сексуальное свидание. Но это не значит, что свидание обязательно должно закончиться сексом — можно просто обняться, поцеловаться и тогда уже посмотреть, захочется ли чего-то большего. Люди часто пренебрегают этим — может быть, потому что нет такого голливудского фильма, в котором герои занимались бы такими вещами. Там они всегда пылают от страсти, и это влияет и на наши представления о счастье. Это ведет к тому, что именно молодые пары с маленькими детьми иногда доходят до отчаяния.
Поэтому мой совет таков: найдите время друг для друга, не давите друг на друга, не настаивайте на том, что что-то должно произойти обязательно что-то потрясающее. Но чисто биологически редкий секс автоматически ведет к еще более редкому сексу. Это значит, что наше тело, наши гормоны реагируют на это с меньшим удовольствием. Зато частый секс ведет к частому сексу. И если мы будем заниматься сексом чаще, то будем чаще испытывать сексуальное желание.
Источник: ИноСМИ