Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки Vogue. Журнал заподозрили в попытке осветлить ей кожу

После того, как обложку с Харрис принялись ругать в твиттере, Vogue показал оба снимка. Второй — в голубом костюме на желтом фоне — понравился пользователям гораздо больше. Автор обеих фотографий — 26-летний Тайлер Митчелл. В 2018 году он стал первым темнокожим фотографом, снявшим обложку Vogue, ее героиней была Бейонсе. Vogue заявил , что доволен тем, как Митчелл снял Харрис. Выбор фото для обложки журнал объяснил тем, что снимок в кедах отражает “доступный” характер героини и всей администрации президента Байдена и вице-президента Харрис.

Автор New York Magazine и HuffPost Яшар Али рассказал со ссылкой на источники, что команда Харрис ожидала увидеть на обложке другой снимок — тот, где избранный вице-президент позирует в голубом костюме на желтом фоне. Помощники Харрис якобы согласовали его для обложки, но потом Vogue изменил планы: фото на желтом фоне решили сделать обложкой digital-версии, а на обложку печатного номера вынесли фото на зелено-розовом фоне. Когда этот снимок слили в твиттер, команда Харрис была “ошарашена”. Она просила Vogue вернуться к изначальному варианту, но февральский номер отправился в печать еще в середине декабря, рассказали источники CNN и CBS .

Нашлись и те, у кого обложка отторжения не вызвала. “Важно вот что: она отлично выглядит, она на обложке, а это сведет [Дональда] Трампа и Меланию [Трамп] с ума”, — отметил писатель Пол Рудник. Дело в том, что действующий президент США Дональд Трамп жаловался на то, что его жену Меланию ни разу не сфотографировали для обложки Vogue в качестве первой леди (для сравнения, ее предшественницу Мишель Обаму снимали в этом статусе трижды). Мелания появилась на обложке Vogue лишь раз — в 2005 году, вскоре после свадьбы с Трампом.

Наконец, в твиттере обратили внимание, что кожа Харрис — первой женщины и первой темнокожей на посту вице-президента США — на этом фото выглядит светлее, чем на других снимках (возможно, из-за особенностей освещения при съемке или обработки фотографии). “Что за ерунда. У [главного редактора американского Vogue] Анны Винтур, должно быть, нет темнокожих друзей и коллег”, — возмутился колумнист The New York Times Ваджахат Али.

Фотография вызвала много недовольства в твиттере. Пользователи сочли образ Харрис слишком непринужденным для съемки первой женщины на посту вице-президента. Они отметили, что Харрис стоит в напряженной позе, и не поняли выбор фона.

Источники The New York Post в Vogue рассказали, что Харрис сама выбирала одежду, прическу и макияж для съемок. Она же выбрала и зелено-розовый фон для съемки. Это цвета “Альфа-Каппа-Альфа” — первого афро-американского студенческого сестричества в США, к которому Харрис присоединилась во время учебы в университете Говарда в Вашингтоне. Vogue отверг обвинения в осветлении кожи Харрис и заявил, что выбор фото для обложки всегда остается за редакцией журнала. “Мы выбрали то фото, которое, по нашему мнению, отражает индивидуальность и аутентичность героини”, — заявил один из собеседников The New York Post.

Модный и культурный критик, лауреат Пулитцеровской премии Робин Гиван в своей колонке для The Washington Post отметила, что фото на желтом фоне больше похоже на парадный политический портрет, фото на зелено-розовом фоне — более неформальное, напоминающее, что “одна лишь новая администрация не спасет нас; люди, руководящие ею, — всего лишь люди”. В то же время критик сочла, что этот снимок не воздает Харрис должное за ее достижения и успехи; в нем нет ничего, что заставило бы зрителя сказать “Вау”. “А иногда все, чего хотят темнокожие женщины, — это восхищение и радостное „Вау” от того, чего они достигли”, — пишет Гиван.

Сам фотограф Тайлер Митчелл никак не прокомментировал скандал с обложкой Vogue. Но выложил в твиттер только одно фото Харрис — на желтом фоне. От комментариев воздержалась и сама избранная вице-президент. Но ее племянница Мина Харрис опубликовала в инстаграме то же самое фото.

Американский Vogue уже не в первый раз критикуют из-за предполагаемого расизма. Журнал обвиняли, в частности, в том, что он снимает мало темнокожих моделей. В июне 2020 года, на фоне расовых протестов и подъема движения Black Lives Matter, главный редактор американского Vogue Анна Винтур отправила сотрудникам письмо, в котором извинилась за нетолерантность. “Я знаю, что Vogue не нашел достаточно способов для расширения возможностей темнокожих редакторов, авторов, фотографов, дизайнеров. Также мы публиковали обидные или нетерпимые фотографии или статьи. Я беру на себя полную ответственность за эти ошибки”, — написала Винтур.

Сентябрьский номер Vogue — самый популярный в 2020 году — был посвящен культуре темнокожих. Несмотря на это и на письмо Винтур, не все поверили в ее искренность. Бывший редактор журнала и бывший друг Винтур Андре Леон Тэлли назвал ее “колониальной дамочкой”, а сотрудники американского Vogue говорили The New York Times, что в редакции приветствуется только один тип людей — белые, худые, богатые выпускники элитных школ. Многие из собеседников The New York Times сошлись во мнении, что Винтур пора покинуть пост главреда американского Vogue, который она занимает уже больше 30 лет.