Избранный вице-президент США Камала Харрис снялась для обложки Vogue. Журнал заподозрили в попытке осветлить ей кожу

Источники The New York Post в Vogue рассказали, что Харрис сама выбирала одежду, прическу и макияж для съемок. Она же выбрала и зелено-розовый фон для съемки. Это цвета “Альфа-Каппа-Альфа” — первого афро-американского студенческого сестричества в США, к которому Харрис присоединилась во время учебы в университете Говарда в Вашингтоне. Vogue отверг обвинения в осветлении кожи Харрис и заявил, что выбор фото для обложки всегда остается за редакцией журнала. “Мы выбрали то фото, которое, по нашему мнению, отражает индивидуальность и аутентичность героини”, — заявил один из собеседников The New York Post.