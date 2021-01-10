Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Овен. Пора перебрать гардероб - избавиться от старых вещей и купить новые. Это идеальное время для создания нового яркого образа в начале 2021 года. Также очень благотворно на энергетике Овнов скажется перестановка мебели дома, генеральная уборка, наведение порядка, избавление от лишнего хлама. Лучше все это сделать заранее - в начале недели, а не на выходных.

Телец. 11 и 12 января — идеальные дни для работы, любви и обучения. В это благоприятное время Тельцам удастся преуспеть сразу во всех делах. Нужно лишь немного терпения и план на день. Понедельник и вторник подходят для физической работы и путешествий, командировок. На этой неделе лучше заняться раздачей долгов.

Близнецы. Звезды дадут Близнецам возможность преуспеть в новых делах, совершить покупки. Большая удача ждет представителей творческих профессий. В голову будут то и дело идти разные идеи - некоторые будут гениальны, а другие нет, но каждая из них может оказаться полезной.

Рак. Неделя с 11 по 17 января не про победы и поражения, а про удовольствия. Для Раков очень важно получать радость от жизни и обретать новые силы для движения вперед. Нужно больше отдыхать, развлекаться, но не забывать про самые важные обязанности дома и на работе. Нужно поддерживать чистоту в родных стенах.

Лев. Львы смогут стать центром Вселенной - им будет улыбаться удача в любви, в работе и бизнесе. Это существенно поднимет настроение в начале нового года. Людей этого Знака ожидают сюрпризы, но не всегда приятные. Секрет сохранения успеха в умении относиться к новостям спокойно, без лишнего гнева и негодования.

Дева. В любви Дев ожидает большая удача, но только в период со вторника по пятницу. В остальные дни энергетика звезд и планет будет довольно негативной, поэтому романтические встречи лучше на них не намечать. Всем семейным представителям Знака стоит как можно больше времени проводить с близкими. Не исключено, что кто-то попросит Дев о помощи.