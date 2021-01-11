Госпожа поневоле. Почему Мелания Трамп мечтает вернуться к прежней жизни и чем ей не понравилась роль первой леди США?

Только не это

Последнее, чего хотела жена миллиардера и бывшая модель Мелания Трамп, — это становиться первой леди США. Однако на решение мужа баллотироваться на выборах 2016 года повлияла именно она. По словам инсайдеров, это Мелания категорично заявила супругу: “Либо уже баллотируйся, либо нет”. Попробовать себя в качестве главы государства бизнесмен намеревался давно, и “этот стриптиз”, как она называла подобные порывы, всем надоел. Она понимала, что лидерство у мужа в крови и если он не попробует, то не будет счастлив.

Об этом говорила и первая жена Трампа Ивана, с которой он развелся в 1990-м. “Проблема в том, что он будет делать со своей третьей женой, — рассуждала Ивана о перспективах Дональда и Мелании. — Она не умеет говорить, не может выступить с речью, не посещает мероприятия и, видимо, не хочет во всем этом участвовать”.

Мелания Трамп — уроженка Словении, в девичестве носила фамилию Кнавс, а американское гражданство получила 14 лет назад. Она стала первой в истории США хозяйкой Белого дома, для которой английский язык не был родным. Инсайдеры уверяли: к роли самой важной жены в стране Трамп не готовилась до последнего.

Она этого не желала и никогда не думала, что Трамп победит. Она во что бы то ни стало хотела этого избежать один из инсайдеров о Мелании

Даже с переездом в вашингтонскую резиденцию супруга президента в 2017 году не торопилась, дождавшись окончания учебного года сына Бэррона во Флориде.

Жизнь Мелании в Вашингтоне была окружена тайнами и слухами. Она реже предшественниц появлялась на публике и не горела общественной работой. При этом запуск ее личного социального проекта — такая программа есть у каждой из первых леди — долго откладывался. В итоге инициатива Be Best (“Будь лучшим”), целью которой была борьба с травлей детей и наркотиками, привлекла мало внимания.