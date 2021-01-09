На любовь, на будущее, на удачу: самые простые и популярные святочные гадания

6. Незамужние девушки перед полуночью должны отрезать нитки одной длины и сжечь их на горящей свече, думая при этом о своем возлюбленном или о том, что хотят повстречать любимого человека. Та девушка, чья нить догорит быстрее, первая обретет счастье в личной жизни.

5. Любовное гадание. Девушка пишет на листке бумаги имена мужчин и возле каждого оставляет поцелуй накрашенными губами. Имена лучше писать по кругу. В середину ставится зажженная белая свеча и произносятся слова: “Сижу, гадаю, любовь призываю. Суженый, отзовись, любимый покажись”. Когда свеча начнет таять, посмотрите, к какому имени тянется стекающий воск. Это и есть имя вашего будущего мужа.

4. Гадание по обуви. Брошенная через плечо пара обуви подскажет, какие отношения вас ожидают. Если пара легла рядом, вас ожидает счастливое и беззаботное время с любимым человеком. Разлетевшаяся в разные стороны обувь означает присутствие в жизни ссор и конфликтов.

3. Гадание на книге. Задайте мысленно вопрос о том, что вас ждет в отношениях и напишите 2 цифры. Первая будет обозначать страницу, вторая — номер строки. Откройте выбранную книгу и прочитайте ответ на свой вопрос. Это гадание можно проводить в любой день.

2. Если у вас есть кот или кошка, используйте животное для гадания на любовь. Оставьте его за порогом и загадайте желание, связанное с любовной энергетикой. Позовите кошку к себе и внимательно смотрите на ее лапы. Если первой будет левая, загаданное непременно сбудется. Правая лапа означает некоторые трудности на пути достижения цели.

1. Незамужние девушки во время святочной недели могут погадать, кто из них первой выйдет замуж. Для этого нужно по очереди бросить колечко по направлению к двери. Та девушка, чье кольцо докатится до порога, может собирать приданое для скорой свадьбы. Другой вариант — приготовить большое блюдо с крупой и положить в нее колечко. Та, кто первая нащупает его среди крупы, выйдет замуж. Если девушки одновременно дотронулись до колечка или не нашли его вовсе, то планы на скорую свадьбу стоит отложить.

Святочные гадания, собранные для вас командой сайта dailyhoro.ru , не требуют специальной подготовки. Все, что от вас потребуется, это уверенность в себе и желание узнать сокрытое от вас.

7. Незамужняя девушка в темное время суток может позвонить по случайно набранному номеру. Если ответит мужчина, то счастье в любви скоро придет. Если женщина, то на пути встанет девушка, которая будет мешать вашему личному счастью.

8. Перед сном нужно выпить стакан воды с растворенной в ней солью. После этого проговорить: “Суженый во сне явится, напиться даст”. Тот, кто вам приснится, по поверьям и станет вашим мужем.

9. Перед сном положите четыре короля из новой колоды карт под подушку. Мужчина, явившийся вам во сне в красном, сулит доброго и щедрого мужа, а в черном — прижимистого и скупого на комплименты.

10. Гадание со спичками. Возьмите две спички и воткните их по бокам спичечного коробка. Можно закрепить их любым удобным для вас способом, но так, чтобы спички были рядом и не лежали на поверхности, а смотрели вверх. Они символизируют вас и вашего избранника. Зажгите спички и посмотрите, что произойдет. Если они изогнутся вовнутрь друг к другу, то вас ждет удачная совместная жизнь и любовь. В противном случае ничего не выйдет. Когда одна спичка заворачивается и смотрит к другой, а вторая нет, это значит, что чувства будут невзаимными, возможны измены.

Гадания на будущее

1. В темное время суток наполните широкую емкость чистой водой и зажгите восковую свечу. Лейте воск в воду, приговаривая: “Восковые узоры расплываются, тайны открывают, что меня ждет, указывают”. По получившимся изображениям вы сможете толковать, что ожидает вас в ближайшее время.

2. Положите несколько символичных предметов в мешочек и уберите его под подушку. Подбирайте вещицы со смыслом для вас. Так, ключ может означать скорый переезд, кольцо будет предвещать замужество и так далее. Поутру не глядя выньте первый предмет, который попался вам под руку.

3. Возьмите несколько стаканчиков или небольших емкостей одинакового размера. В один положите кольцо, во второй — хлеб, в третий — монету, в четвертый — соль, в пятый — сахар. Закройте глаза и переместите емкости, а затем наугад возьмите одну из них. Сахар сулит веселую и беззаботную жизнь, монета — финансовую стабильность, хлеб говорит о том, что ваш дом будет полной чашей, соль — к слезам, а кольцо — к скорому замужеству.

4. Скомкайте лист чистой бумаги, положите его на ровную поверхность и зажгите свечу. Тень, которую вы увидите, расскажет вам о том, что ожидает в будущем.

5. На листе бумаги нарисуйте круг и разделите его на несколько частей. Напишите на нем любые интересующие вас вопросы. Читайте их вслух и подносите к бумаге маятник. Если он будет раскачиваться из стороны в сторону, то ответ на вопрос будет отрицательным. Кружение по кругу или движение вперед-назад сулит положительный ответ. Задавайте вопросы так, чтобы ответ на них был однозначным.