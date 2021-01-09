Кейт Миддлтон — 39! Как отмечает свой день рождения герцогиня Кембриджская

“Кэтрин не из тех людей, кто любит большие вечеринки — быть с Уильямом и детьми — ее любимый способ провести свой день рождения”, — рассказал инсайдер изданию Vanity Fair. Вместо этого она счастлива провести тихий праздник с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в загородном поместье Анмер-Холле, который был их убежищем во время большей части пандемии.

К сожалению, они не смогли, как всегда, пригласить на обед других членов семьи: родителей — Кэрол и Майкла Миддлтон, а также брата и сестру, Джеймса и Пиппу. Стоит отметить, большая и дружная семья Кейт заранее отправила все свои подарки в Анмер-Холл.

Традиционно королевская семья опубликовала в соцсетях портрет Кейт со словами поздравления ей. “Желаем герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!“ — написано в публикации.

На втором фото в праздничной подборке жена принца Уильяма позирует рядом с королевой Елизаветой II на выставке Цветов в Челси в 2019 году. Этот жест делает поздравление очень персональным.

Праздничная публикация была размещена и на странице наследника престола - принца Чарльза — и его жены Камиллы.

Сама Кейт Миддлтон в качестве праздничного поста для социальных сетей выбрала фото из недавнего королевского тура, что примечательно — в перчатках и маске.

Миддлтон поблагодарила всех поклонников за искренние и душевные поздравления, но сделала акцент в тексте поста совсем на другом. Кейт отметила, что в этот день все ее мысли, прежде всего, сосредоточены на работниках передовой — всех тех, кто продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в разгар пандемии и третьего локдауна в Великобритании.