Кейт Миддлтон — 39! Как отмечает свой день рождения герцогиня Кембриджская(4)
“Кэтрин не из тех людей, кто любит большие вечеринки — быть с Уильямом и детьми — ее любимый способ провести свой день рождения”, — рассказал инсайдер изданию Vanity Fair. Вместо этого она счастлива провести тихий праздник с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи в загородном поместье Анмер-Холле, который был их убежищем во время большей части пандемии.
К сожалению, они не смогли, как всегда, пригласить на обед других членов семьи: родителей — Кэрол и Майкла Миддлтон, а также брата и сестру, Джеймса и Пиппу. Стоит отметить, большая и дружная семья Кейт заранее отправила все свои подарки в Анмер-Холл.
Традиционно королевская семья опубликовала в соцсетях портрет Кейт со словами поздравления ей. “Желаем герцогине Кембриджской очень счастливого дня рождения сегодня!“ — написано в публикации.
На втором фото в праздничной подборке жена принца Уильяма позирует рядом с королевой Елизаветой II на выставке Цветов в Челси в 2019 году. Этот жест делает поздравление очень персональным.
Праздничная публикация была размещена и на странице наследника престола - принца Чарльза — и его жены Камиллы.
Сама Кейт Миддлтон в качестве праздничного поста для социальных сетей выбрала фото из недавнего королевского тура, что примечательно — в перчатках и маске.
Миддлтон поблагодарила всех поклонников за искренние и душевные поздравления, но сделала акцент в тексте поста совсем на другом. Кейт отметила, что в этот день все ее мысли, прежде всего, сосредоточены на работниках передовой — всех тех, кто продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в разгар пандемии и третьего локдауна в Великобритании.
Свой прошлый день рождения герцогиня Кембриджская отпраздновала с семьей в Кенсингтонском дворце. Год назад маленькие Джордж и Шарлотта сделали маме творческий подарок: с помощью отца они разбили в поместье собственный огород и даже высадили часть растений. От мужа Кейт получила в подарок серьги и колье.
Интересные факты о Кейт Миддлтон:
Она родилась в 1982 году, в городке Рединг в семье стюардессы и пилота British Airways. Мать Кейт родилась в 1955 году. Ее предки — представители рабочего класса. Они были шахтерами.
Четырехлетняя Кейт ходила в школу Святого Эндрю. Затем она поступила в Малборо-колледж, школу-интернат в Уилтшире, где отлично училась по математике и искусству, а вот английский давался ей чуть хуже. Девушка изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете до 2005 года и получила диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности “история искусств”.
Герцогиня Кембриджская — большая поклонница тенниса, парусного спорта, хоккея, лыжных гонок и других активных видов спорта. В колледже Кейт была капитаном женской команды по хоккею. В 2015 году она заняталась дайвингом и получила сертификат профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов.
Кейт любит прогулки, рисование и фотографию. Кстати, когда-то она даже подрабатывала таким способом: делала фотографии для родительского сайта доставки праздничных украшений. Кейт также любит делать фотопортреты мужа и детей.
Герцогиня Кембриджская стала одной из самых влиятельных персон в мире по версии журнала Time в 2012 и в 2013 годах.
В детстве у Кейт было прозвище “Пищалка”.
Кейт Миддлтон старше принца Уильяма, но всего на 6 месяцев.
Совпадение или знак, но в школьной пьесе Кейт когда-то сыграла роль девушки, за которой ухаживал принц-блондин по имени Уильям.
Герцогиня Кембриджская предпочитает готовить сама и даже посещает кулинарные курсы. Она отказалась от няни на полный день, сама отвозит детей в школу и на карантине дае сама стригла свою семью.