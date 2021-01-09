Срочно исправляйтесь: 3 эмоции ребенка, которые мы ошибочно принимаем за плохой характер

Несмотря на то, что сейчас многие заговорили про важность эмоционального интеллекта, некоторые родители все еще отказываются придавать ему значение и списывают все проблемы на плохой характер ребенка. В результате лет с пяти дети перестают слушаться, а с подросткового возраста сидят у психолога, потому что не научились адекватно воспринимать свои чувства.

Рассказываем про три важные детские эмоции и учимся с ними работать вместе с Викторией Шиманской — психологом и экспертом по развитию эмоционального интеллекта у детей.

Агрессия

Что это. Агрессия — это поведение, направленное на причинение физического или психологического вреда другому человеку.

Из-за чего возникает. Агрессия может проявиться как реакция человека на стресс или дискомфорт. Детская агрессия — это чаще всего сигнал о том, что маленький человек столкнулся с непонятными ему ранее реалиями окружающего мира и теперь не знает, что с этим делать.

Что делать родителям?

Сначала вам надо понять причину агрессии ребенка: проверяет ли он границы или расстраивается из-за чего-то? Только после того, как вы определите это для себя, можно демонстрировать свою реакцию. Если малыш начинает проверяет границы, определите четкие правила и ни в коем случае не отступайте от них. Например, если вы хотите, чтобы ребенок ложился спать в 21.00, начинайте готовиться ко сну с 20.00 (и никаких “еще 5 минут” и “мне нужно досмотреть мультик!”)

Если ребенок расстроился из-за неудачи, поддержите его, предложите свою помощь и уделите столько времени, сколько ему потребуется для того, чтобы успокоиться.

Разговаривайте с ребенком и направляйте его мысль. Например: “Ты злишься, потому что хочешь досмотреть мультфильм до конца. Я понимаю тебя, но время на сегодня закончилось. Завтра мы обязательно продолжим смотреть с того момента, на котором остановились”.

Упрямство

Что это. Упрямство — форма поведения, обусловленная мотивом самоутверждения.

Из-за чего возникает. Существует распространенное мнение, что единственные причины упрямства — это плохое воспитание, дурные гены и сложный характер.

На самом деле, упрямство — это желание ребенка выразить свое мнение и показать, что у него тоже есть точка зрения.

Что делать родителям?