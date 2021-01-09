Срочно исправляйтесь: 3 эмоции ребенка, которые мы ошибочно принимаем за плохой характер
Несмотря на то, что сейчас многие заговорили про важность эмоционального интеллекта, некоторые родители все еще отказываются придавать ему значение и списывают все проблемы на плохой характер ребенка. В результате лет с пяти дети перестают слушаться, а с подросткового возраста сидят у психолога, потому что не научились адекватно воспринимать свои чувства.
Рассказываем про три важные детские эмоции и учимся с ними работать вместе с Викторией Шиманской — психологом и экспертом по развитию эмоционального интеллекта у детей.
Агрессия
Что это. Агрессия — это поведение, направленное на причинение физического или психологического вреда другому человеку.
Из-за чего возникает. Агрессия может проявиться как реакция человека на стресс или дискомфорт. Детская агрессия — это чаще всего сигнал о том, что маленький человек столкнулся с непонятными ему ранее реалиями окружающего мира и теперь не знает, что с этим делать.
Что делать родителям?
Сначала вам надо понять причину агрессии ребенка: проверяет ли он границы или расстраивается из-за чего-то? Только после того, как вы определите это для себя, можно демонстрировать свою реакцию.
Если малыш начинает проверяет границы, определите четкие правила и ни в коем случае не отступайте от них. Например, если вы хотите, чтобы ребенок ложился спать в 21.00, начинайте готовиться ко сну с 20.00 (и никаких “еще 5 минут” и “мне нужно досмотреть мультик!”)
- Разговаривайте с ребенком и направляйте его мысль. Например: “Ты злишься, потому что хочешь досмотреть мультфильм до конца. Я понимаю тебя, но время на сегодня закончилось. Завтра мы обязательно продолжим смотреть с того момента, на котором остановились”.
Упрямство
Что это. Упрямство — форма поведения, обусловленная мотивом самоутверждения.
Из-за чего возникает. Существует распространенное мнение, что единственные причины упрямства — это плохое воспитание, дурные гены и сложный характер.
Что делать родителям?
Не заставляйте ребенка делать что-то насильно, подобные действия не приводят ни к чему хорошему. Это ярко показано в книге “Упрямый ежик Колючка” турецкой писательницы Тюлин Козикоглу. Когда на Колючку пытались надеть платье, она порвала его, а когда друзья потащили ее играть в чехарду, она поранила всех своими иголками. Выходит, она отказывалась от одежды и игры не из вредности, а потому что точно знала, что ей это не подходит.
- Предлагайте ребенку альтернативу. Не хочешь идти гулять — давай подумаем, что мы можем сделать. Может, переоденемся? Или выберем другое место для прогулки? Или возьмем с собой твоего друга? Или отложим прогулку на завтра.