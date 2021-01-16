Отчаявшаяся эстонская мама: "Как можно жить нормальной семейной жизнью с трудоголиком? Ребенку нужен отец!"

Из-за того, что женщина рьяно бросается исполнять свои материнские обязанности, новоиспеченный отец постепенно исключается из ухода за ребенком. Возможно, он делает что-то не так хорошо, как мать, не так тонко чувствует потребности ребенка, за что получает со стороны матери упреки в некомпетентности. Из-за этого отцу сложнее адаптироваться к новой роли, и вскоре он может остаться в стороне. Это усиливает его неуверенность в отцовской роли, он не находит себе места или подходящего дела.

Довольно часто такая ситуация возникает в молодой семье, где рождается ребенок. Рождение первого ребенка всегда приводит к большим изменениям в паре: женщина и мужчина теперь должны делить свое внимание, любовь и заботу еще с одним членом семьи. Часто именно мать берет на себя основную ответственность в уходе за ребенком. Однако желание дать ребенку лучшее может привести к ситуации, когда мать, уделяя приоритетное внимание потребностям ребенка, забывает и о себе, и о своем партнере. Другими словами, роль родителя становится преобладающей.

Конечно, чтобы дать в данном случае конкретный совет, нужна дополнительная информация — как долго пара вместе, какой была жизнь до рождения ребенка, когда возникла проблема и как пара пыталась ее решить. В то же время я каждый день встречаю в своей работе семьи с похожими проблемами, поэтому постараюсь немного шире раскрыть ее суть, чтобы у вас появились идеи, что можно сделать.

Даже по выходным, когда мы вместе выбираемся на природу, муж постоянно говорит по телефону. Но разве это время с семьей? Из-за этого я постоянно нахожусь в напряжении. Я поднимала этот вопрос, но он только разводит руками и говорит, что ничего не поделаешь. Ему нравится его работа, и она приносит нашей семье основной доход, но мне кажется, что мы ему не нужны. Ребенок дома постоянно капризничает и грустит из-за того, что муж часто закрывается в кабинете. Он плачет, а я уговариваю его не заходить к папе. Мне кажется довольно мрачным будущее, где только я занимаюсь ребенком, а мужчина только работает. Мальчик растет и все больше хочет проводить время с отцом. Как жить нормальной семейной жизнью с трудоголиком? Это вообще возможно?

Конечно, помимо описанного сценария, не исключено, что мужчина проводил много времени на работе еще до рождения ребенка. Если раньше женщину это не так беспокоило, то теперь - с появлением ребенка - ее потребности и желания изменились. Часто в таких случаях оба партнера были активно вовлечены в работу, и в некотором смысле работа позволяла им держаться на расстоянии друг от друга. Рождение ребенка нарушило это равновесие. То, что работало раньше, сейчас не подходит. Опять же, это признак того, что адаптироваться к новому этапу развития семейной жизни бывает нелегко. Необходимо выделить время и подумать о том, как сделать так, чтобы все члены семьи были услышаны и потребности каждого были приняты во внимание.

Вполне возможно, что мать будет частично удовлетворять свою потребность в близости за счет общения с ребенком, и даже не будет замечать мужчину. Чем больше мужчина остается в стороне от роли отца и партнера, тем больше у него шансов найти какой-то другой выход, который позволит ему почувствовать себя хорошо. И вот тут в игру вступает работа. Если работа хорошо оплачивается и заставляет его чувствовать себя важным и компетентным, возможно, мужчина будет проводить там все больше и больше времени. В то время как женщина посвящает себя ребенку, мужчина будет больше работать. Вполне возможно, что такая ситуация какое-то время будет устраивать обоих. Проблемы появляются, когда ни одна из сторон не чувствует удовлетворения. Иногда и дети могут отреагировать на ситуацию сложным поведением или другими проблемами. Появляются признаки того, что такой способ справиться с ситуацией не работает.

Когда мужчина каждый день видит, что ребенок получает больше внимания и любви от матери, чем от него, у него усиливается чувство отчужденности по отношению к жене. Нередко добавляется ревность. В итоге часто мужчина не может поддержать женщину, когда она устает от забот с ребенком. Это добавляет ей беспомощности. Если мужчина не очень четко понимает суть своей неудовлетворенности, возможно, он не сможет ее выразить. Возникает ситуация, когда после рождения ребенка партнеры не могут успешно перераспределить свое время и энергию, и постепенно желания и потребности одного или другого остаются на заднем плане. Дистанция между мудем и женой растет.

Так что же делать?



Понятно, что вы недовольны. Вы видите, как отдаление мужчины влияет на вас и ребенка. Вы устали, напряжены и грустите, будущее кажется безнадежным. Если так будет продолжаться, высока вероятность того, что отношения отца и ребенка пострадают и у них не будет эмоционального контакта из-за отсутствия совместных дел и времени. С другой стороны, существует опасность, что чем дальше отец и сын друг от друга, тем больше вы будете брать на себя роль другого родителя, и ваша связь с сыном может стать слишком тесной. Это тоже никому не пойдет на пользу.

Кроме того, важно, что происходит с вашими отношениями. Вы не пишете о них в своем письме, но я бы посоветовала вам подумать и об этом, потому что отношения мужа и жены - это основа семейных отношений. Как на вас влияет то, что, как вам кажется, вы не нужны мужу? Как это влияет на вашу повседневную жизнь и благополучие? Что вам нужно и чего вы хотите? Как только вы определите для себя, какие чувства вызывает у вас текущая ситуация, что вам нужно и чего вы хотите, вам будет легче рассказать мужу о своих проблемах.

Вы говорите, что поднимали этот вопрос в разговоре с мужем, но он разводит руками, оправдывается и извиняется. Похоже, что ваш муж вас не услышал, а тем более не понял. Понятно, что ему сложно провести грань между работой и личной жизнью, но даже если нынешний образ жизни может устраивать его, важнее, что он не подходит вам.

Я бы посоветовала вам еще раз поговорить с мужем о ваших проблемах. Выберите момент, когда он действительно может вас выслушать, и сделайте так, чтобы он услышал и понял вас. Ваш голос должен быть услышан, и часто это зависит от того, как вы выражаете свои мысли. Например, вы можете сказать: «Видя, как много времени ты проводишь на работе и сколько сил посвящаешь ей, я чувствую себя неважной и никчемной. Когда рабочие звонки мешают тебе проводить время с семьей, я напрягаюсь и расстраиваюсь. Все это заставило меня задуматься о нашем будущем, которое кажется мне печальным и мрачным, потому что я чувствую себя все более и более одинокой и покинутой... Я хочу, чтобы я / мы..."

Когда вы говорите о себе и своих чувствах, не осуждая и не обвиняя другого, вы с большей вероятностью обнаружите, что ваш муж действительно слышит и понимает вас. Если он также не знает, что делать, чтобы улучшить ситуацию, я предлагаю вам обратиться за помощью к семейному терапевту.

Однако, если ваш муж не понимает вас, это повод задуматься - что значит для вас то, что мужчина не понимает или не хочет понимать вас, и как это может повлиять на ваши отношения и семейную жизнь. Возможно, вам потребуется проконсультироваться со специалистом, как действовать дальше.