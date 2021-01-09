Утиные губы или ягодицы как у Кардашьян? Смотрите, какие пластические операции пользуются популярностью у жителей Эстонии

Люди все больше ценят красивую внешность

“Люди все больше ценят способность выглядеть хорошо и молодо. Конечно, на тенденцию роста косметических процедур также существенно влияют социальные сети, где внешний вид определяет статус. Косметическая хирургия помогает восстановить внешность или создать лучшую версию себя”, — объясняет доктор Март Эллер, который является членом ISAPS в течение двух лет.

Эллер подтверждает, что пластическая хирургия давно перестала быть запретной темой и с каждым годом все больше и больше эстонцев обращаются к пластическим хирургам.

На первом месте — увеличение груди

В течение 2019 года количество косметических операций увеличилось на 7,1%, а количество безоперационных эстетических процедур — на 7,6%. Что касается хирургических вмешательств, больше всего увеличилось количество операций на лице, тогда как статистика безоперационных процедур показывает, что фотоомоложение начинает терять свою популярность, а количество инъекций красоты растет. В 2019 году во всем мире было выполнено 11 363 589 хирургических процедур и 13 618 735 нехирургических эстетических процедур.

Увеличение груди по-прежнему занимает лидирующие позиции в хирургии, большой популярностью также пользуется липосакция, пластика век, абдоминальная хирургия и эстетическая хирургия носа.

В ТОП-5 безоперационных операций входят инъекции ботулотоксина, гиалуроновой кислоты, эпиляция, безоперационная липосакция и фотоомоложение.

Доктор Эллер говорит, что и в Эстонии наибольшей популярностью у женщин пользуется увеличение груди, а также другие виды коррекции груди — например, подтяжка или уменьшение. “Также проводится много операций по липосакции и пластике живота, остается популярной и пластика век”, — говорит хирург. “Мужчины, в основном, прибегают к липосакции. Все более популярной становятся коррекция гинекомастии (рост молочных желез у мужчин, — прим.). Также на удивление популярной среди мужчин стала пластика бровей”.