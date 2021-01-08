6 принципов успеха Илона Маска — самого богатого человека в мире

С 2017 года первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира занимал основатель Amazon Джеф Безос.

В чем же секрет успеха Илона Маска? Несколько лет назад корреспондент Би-би-си Джастин Роулетт почти целый час обсуждал это с ним самим. В свете его последних успехов мы решили вновь обратиться к тому интервью.

Вот его принципы успеха в делах.

1. Дело не в деньгах

Это ключевой пункт во взглядах Маска на ведение бизнеса. Во время интервью в 2014 году он признался Би-би-си, что не знает размера своего состояния. “Это же не мешок с деньгами, — говорил он. — Просто у меня есть определенные доли в Tesla, SpaceX, SolarCity, а рынок оценивает их стоимость”.

Он ничего не имеет против стремления к богатству, если оно носит “этичный и приличный” характер, но утверждает, что им движет нечто иное.

И такой подход определенно себя оправдывает.

Состояние Маска, который был прообразом Железного человека (Тони Старка) в одноименных фильмах, оценивалось в 10 млрд долларов, когда мы разговаривали в 2014 году. Сейчас оно превысило 185 млрд.

Особенно хороши показатели принадлежащей ему компании-производителя электромобилей Tesla. В 2020 году ее акции подорожали на 700%, а капитализация превысила 600 млрд долларов. За эти деньги можно купить такие автомобильные компании, как Ford, General Motors, BMW, Volkswagen, Fiat Chrysler — и еще останется на Ferrari.



Но Маск, которому в этом году исполнится 50 лет, не планирует умирать богатым. Он говорил, что рассчитывает потратить большую часть своих денег на создание базы на Марсе, и не удивится, если на этот проект уйдут все средства.

На самом деле вполне возможно, что он, подобно Биллу Гейтсу, не захочет, чтобы его деньги лежали мертвым грузом в банке. И захочет использовать их для чего-то доброго и интересного.

2. Следуйте за тем, что вас увлекает