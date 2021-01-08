5 простых способов жить более экологично в 2021 году

Новый год — это время, когда многие подводят итоги и составляют список целей на будущее. Так почему бы не включить в этот список и более экологичный образ жизни — тем более, что это не требует больших усилий и затрат? Вот пять простых, доступных, а главное — эффективных способов позаботиться об окружающей среде.

Откажитесь от автомобиля



Передвигайтесь по городу не на личном автомобиле, а на общественном транспорте или велосипеде — хотя бы один день в неделю.

На выхлопы транспортных средств приходится пятая часть всех выбросов CO2: при этом сильнее всего атмосферу загрязняют автомобили и автобусы.

По данным британского Центра исследований в области энергетики (CREDS), в среднем уровень выбросов от легкового автомобиля ежегодно составляет 2,04 тонны эквивалента углекислого газа (это условная единица для оценки объемов выброса парниковых газов. - Ред.).

Ешьте меньше красного мяса

Еще один способ позаботиться об экологии — употреблять в пищу меньше красного мяса. Этот продукт рекомендуют заменить птицей, а еще лучше — овощами. На производство продуктов питания приходится около четверти всех выбросов парниковых газов, при этом львиную их долю обеспечивают мясные и молочные продукты.

Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что при производстве килограмма говядины выделяется 60 кг парниковых газов. Для сравнения: на килограмм птицы этот показатель составляет лишь шесть кг, а на килограмм гороха — один кг вредных газов.

Производите меньше мусора

По данным ООН, около трети продуктов питания, произведенных во всем мире, оказывается на помойке. Выброшенная еда гниет на свалках и выделяет газ метан: в результате образуется до 10 процентов всех выбросов парниковых газов. Поэтому важно тщательно продумывать свой рацион и покупать только те продукты, которые вы обязательно съедите.



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