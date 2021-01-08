Пациентка с COVID-19 родила ребенка на ИВЛ. Крестной девочки стала медсестра

Чудесную историю спасения девочки и ее мамы рассказало издание CNN.

Американка Моник Джонс была на 26 неделе беременности вторым ребенком, когда 4 сентября ее госпитализировали в Еврейскую больницу Барнс в городе Сент-Луис штата Миссури. Джонс поместили в отделение интенсивной терапии с тяжелыми симптомами COVID-19. Ей становилось хуже, и женщину пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Тогда же ей сделали кесарево сечение. Родилась девочка, которую решили назвать Замирой.

"A godmother to me is like a support system... and I felt like she fought for me."



- Monique Joneshttps://t.co/y7yMNeFnn2 — CNN Heroes (@CNNHeroes) January 6, 2021

Медсестра интенсивной терапии Кейтлин Оброк ухаживала за мамой и новорожденной. Она изо всех сил поддерживала Джонс, когда той делали интубацию (вставляли трубку в трахею) и вводили успокоительное. Оброк помогала матери и после того, как ее отключили от аппарата ИВЛ и женщине пришлось заново учиться ходить.

Моник Джонс и Замиру выписали из больницы только в декабре. Джонс попросила медсестру стать крестной дочери, и та согласилась. “Крестная мать для меня — это в первую очередь поддержка, — прокомментировала Моник Джонс свое решение CNN, — Я чувствовала, что Кейтлин действительно боролась за нас”.

Monique Jones tuvo a su hija en medio de la lucha contra el covid-19, en agradecimiento, nombró a la enfermera que le salvó la vida como madrina de su bebéhttps://t.co/u187kaCc8a — LaCaderadeEva (@LaCaderadeEva) January 7, 2021



