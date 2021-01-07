В школах Эстонии каждый пятый ребенок подвержен травле. В прошлом году значительно выросло количество случаев кибертравли

Для многих родителей становится неприятным сюрпризом тот факт, когда они узнают, что их ребенок так или иначе задействован в травле (будь он в роли зачинщика, подстрекателя или жертвы) — они считают, что их ребенок уж точно не агрессор или же может оказаться в роли пострадавшего. Но правда такова, что в школах Эстонии каждый 5 ребенок (около 20%) подвержен травле. И когда в классе происходит травля, то, согласно исследованиям профессора университета Турку Кристины Сальмивалли, задействован весь класс — от зачинщиков, подстрекателей, до жертвы травли, его защитников и молчаливых свидетелей. И травля оставит след на всю жизнь как свидетелям, так и участникам травли.

Согласно опросам, который проводит Фонд “Школа без травли” (SA Kiusamisvaba Kool) в конце каждого учебного года среди школ-участниц антибуллинговой программы KiVa, в 2019/2020 учебном году обычной травли в школе было меньше, нежели обычно. К сожалению, уровень кибертравли был намного выше обычного (в школах, только присоединившихся к программе, прим.). В свою очередь, школы KiVa показали более низкий процент травли (в школах, только начавших использовать программу было 12,7% жертв, в школах KiVa 7,5%). Повышенная травля была вызвана новыми условиями, в которых оказались ученики — социальная изоляция, ограниченный доступ к консультациям и урокам.

Учителя (и родители), в свою очередь, могут повлиять на уменьшение количества кибертравли среди детей, если объяснят детям что оскорбления, клевета, сознательное исключение из групп в Интернете имеет свои последствия (например, какая работа с детьми будет проведена в школе). Можно объяснить необходимость делиться снимками экрана (скриншотами) с классным руководителем, социальным работником или родителем, если они видят травлю в Интернете. Ну и самая важная задача родителей и учителей — поддерживать хорошие отношения между учениками все время, реагировать на любое проявление агрессии или травли.