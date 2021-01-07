Врач, который не моется уже пять лет. И утверждает, что так и надо

Хэмблин стал использовать все меньше и меньше мыла, шампуня и дезодоранта и мыться все реже. Вместо того чтобы принимать душ каждый день, он стал делать это раз в три дня, а потом и вовсе отказался от мытья.

“Многие люди моют голову шампунем, чтобы удалить жир с волос, а потом используют кондиционер, чтобы втереть в них искусственные масла. Но если прервать этот цикл, то ваши волосы будут выглядеть ровно так, как это было до применения этих средств”,- добавляет экспериментатор.

“Многие люди моют голову шампунем, чтобы удалить жир с волос, а потом используют кондиционер, чтобы втереть в них искусственные масла. Но если прервать этот цикл, то ваши волосы будут выглядеть ровно так, как это было до применения этих средств”,- добавляет экспериментатор.

“Со временем ваше тело все больше и больше к этому привыкает, и если вы не пользуетесь мылом и дезодорантом, то не так уж и сильно воняете, — говорит он. — И ваша кожа вовсе не становится жирнее”.

И каким же был этот самый эффект, когда Хэмблин перестал мыться в 2015 году?

“Я хотел понять, что произойдет, — объясняет ученый. — Я знаю многих людей, которые весьма редко моются, но я хотел испытать это на себе и посмотреть, каков будет эффект”.

Хотя Хэмблин твердо убежден в том, что нам ни в коем случае не стоит прекращать мыть руки с мылом и чистить зубы, он считает, что нам не стоит так уж тщательно следить за другими частями тела.

В 2020 году он подробно описал свой опыт в книге “Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше” (Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less).

“Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?”, — писал он тогда.

Доктор Хэмблин регулярно публикуется в американском журнале Atlantic , именно там в 2016 году вышла его статья под заголовком “Я перестал мыться, а жизнь продолжилась”.

“К этому привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально”, — признается в интервью Би-би-си 37-летний профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине.

“Бывало, что я хотел принять душ просто потому, что скучал по нему, я плохо пах и чувствовал себя грязным, — говорит Хэмблин. — Но это стало происходить все реже и реже”.

По его словам, чем меньше он пользовался водой и средствами для мытья, тем меньше они ему требовались.

Запах тела и бактерии



Как объясняет американский ученый, запах тела определяется бактериями, которые живут на коже и питаются потом и иными выделениями.

Ежедневное применение моющих средств меняет жировой баланс кожи и тревожит бактерии.

“В ходе энергичного приема душа вы разрушаете целые экосистемы, — писал он в своей статье в 2016 году, — ниша, конечно, заполняется, но все больше теми видами микробов, которые создают дурной запах”.



Ну а если не мыться, утверждает доктор, то запускается процесс саморегуляции этих экосистем, они стабилизируются, и мы перестаем дурно пахнуть (вонять).

“Конечно, вы не начнете пахнуть одеколоном, но и вонять не будете, вы просто будете пахнуть как обычный человек”, — говорит Хэмблин.

Запах тела в нашей жизни



В интервью журналу BBC Science Focus в августе 2020 года Хэмблину был задан вопрос, заботит ли его тот факт, что он может плохо пахнуть, но окружающие его люди слишком вежливы, чтобы указать ему на это.

На это профессор заверил, что не раз настоятельно просил коллег, друзей и просто знакомых сообщать ему, если он воняет.

Именно так он и добился баланса, при котором его тело перестало издавать неприятный запах.

Более того, Хэмблин утверждает, что его жене даже нравится его новый запах, а другие люди говорят, что от него пахнет совсем неплохо.



“На протяжении почти всей человеческой истории запахи играли важную роль в общении людей, но теперь они практически исчезли из нашей социальной биологии, — объясняет он. — Поэтому теперь мы хотим, чтобы люди никак не пахли или чтобы от них пахло духами, одеколоном или, по крайней мере, гелем для душа. В противном случае мы считаем, что от них дурно пахнет, любой естественный запах человеческого тела автоматически считается негативным”.