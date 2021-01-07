7 кг за 2,5 месяца! Олимпийская чемпионка из Эстонии Кристина Шмигун-Вяхи поделилась секретом, как достичь идеальной формы

“Мы можем измерять калории, количество продуктов или собственные килограммы или обращать внимание на то, как сидит на нас одежда. “Помогите, у меня “ушки” на талии, джинсы больше не налезают — я так больше не хочу!” — Кристина уверена, что такие открытия помогают серьезно относиться к своему питанию и выбору продуктов.

“Я дам вам рецепт, как проще всего это сделать: возьмите лист бумаги и запишите, чего вы хотите. Сколько килограммов вы хотите весить или как хотите выглядеть? Теперь вам нужно по пунктам записать, что нужно для этого сделать. И начать следовать этому плану. Это возможно”, — уверена олимпийская чемпионка, которая основывается на собственном опыте.

Да, признает спортсменка, первые две недели могут быть очень тяжелыми, но постепенно организм выработает привычку и научится мыслить категориями питательной ценности и количества еды.