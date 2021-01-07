ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрим и выбираем лучшие новогодние и рождественские фото наших читателей. Кто получит приз от JANA?

Участник №18. Читательница Марина прислала нам не только фото своей большой дружной семьи, но и большую историю, как они все вместе — сама Марина, ее муж Виктор, два сыночка Марек и Микк и лапочка дочка Мика — встречали праздники. “В этом году у нас были незатейлевые семейные праздники! Рождество и Новый год праздновали дома. Рождество нам очень хотелось встретить с друзьми и с родственниками, но в связи с ограничениями мы провели Рождество в кругу своей семьи. НГ для нас праздник исключительно семейный, и его мы встречаем всегда только своей семьёй. Как провели? Да как Новый год проводит большое дружное семейство? Собрались за столом. Шутили, играли, вспоминали прошедший год и просто смешные моменты нашей жизни. Сделали выводы и от всей души желали друг другу всего хорошего. Каждому своё для счастья. Ну, и конечно, здоровья! С недавних пор у нас традиция для детей — квест! Это когда через различные подсказки, ребусы и лабиринты находишь другие подсказки и в итоги интересный или просто вкусный приз. Или вот еще… Гадали по киндер-сюрпризу. Каждый вытаскивал по киндер-сюрпризу, затем распаковывали и придумывали толкования того,что нас ждет в новом году. Слушали речь президента. Загадывали желания. Открывали подарки. Гуляли. Пускали фейеверк. Вернулись домой голодные) Снова сели за стол пить чай. Посмотрели фильм и спать. В общем, было здорово! Для меня счастье — так встречать Новый год!”