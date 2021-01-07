ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрим и выбираем лучшие новогодние и рождественские фото наших читателей. Кто получит приз от JANA?(1)
Предлагаем вам внимательно познакомиться со всеми участниками нашего фотоконкурса, запомнить номер участника, который понравился больше всего и проголосовать за него внизу статьи (голосовать можно один раз в день). Участники расположены в том порядке, в котором присылали свои фотографии.
Участник №1. На фото, которое нам прислала мама Ирина Иванова, — ее дочь Карина, зять Арсен и внучек Марат. “Новый год встречаем весело дружно в кругу семьи”.
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Участник №2. Читательница Ольга прислала нам фото рождественской пижамной вечеринки в узком семейном кругу.
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Участник №3. Эти фотографии прибыли к нам из Швеции от Светланы Лансберг. “В Швеции Дед Мороз приходит на Рождество. Вся Швеция смотрит мультфильмы в 15:00 про Дональда Дака и сразу после мультиков приходит Дед Мороз. У нас он обычно приходит ночью :) утром дети просыпаются и прямо в пижамах бегут разбирать подарки :) даже для нашей собаки обычно есть подарочек в виде косточки :) на Новый год 31 декабря я обычно покупаю что-то маленькое каждому :) подарков мало не бывает! Поздравляем всех с Рождеством и Новым годом!”
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Участник №4. ”На фото я и мои дети двойняшки Арсений и Кирилл, — написала нам мама Марина, которая воспитывает двойняшек одна. — Новый год в этом году у нас как обычный день. Детишки еще маленькие (7 месяцев) для праздника”.
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Участник №5. ”На фото наша дружная семья: Анна, Денис и наша Настенька, — пишет нам мама Анна. - Рождественские выходные мы провели дома: ходили кататься на коньках и санках, наслаждались чудными зимними денечками. Новый год встречаем в узком семейном кругу, как и обычно. Счастливого 2021 года! Здоровья Вам и Вашим близким!”
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Участник №6. Пишет Марина: “На фото моя семья. Муж Александр, я — Марина и трое детей Артём, Мирон и Ариана. На втором фото моя семья и семья сестры Сергей, Виктория и дети Вадим и Дамир. Мы всегда вместе. Новый год встречаем вместе, собственно, как и каждый год. С новым годом”.
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Участник №7. Вероника и мама Людмила также поздравлют всех с праздниками, которые они отмечают дома в семейном кругу, и делятся снимками с семейной праздничной фотосессии.
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Участник №8. “На фото озорной Лукаша с мамой Сашей и папой Русланом на Ратушной площади, — пишет мама. — В этом году праздновали новый год в гостях у прабабушки малыша всей семьёй, а потом пошли смотреть салют в Кивила парк”.
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Участник №9. Ариана и Эльвира.
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Участник №10. Мама Татьяна и дочь Александра в рождественской фотосессии.
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Участник №11. Читательница Ирина прислала нам новогоднюю фотографию с сыном Артемом. “Рождество и Новый Год справляли в кругу семьи. Поздравляю всех с Новым Годом!”
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Участник №12. “Нет, мы не будем присылать студийные фото как у всех! — написала нам семья Ягольник. — Мы Рождество отмечали на хуторе, всего час езды от дождливого в те дни Таллинна, и мы попали в настоящую, сказочную зиму! Играли в снежки, делали пипаркооки, играли в настольные игры и готовили гриль, зажгли камин и жгли бенгальские, гуляли по заснеженному, спящему лесу и парились в бане. На фото моя дочка, Алика. Слепили снеговика и после дровянной бани, перед бочковой баней — дочка ему решила поправить шапочку”.
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Участник №13. К нашей читательнице Юлии Кореневой и ее малышу в этом году пришли гномики.
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Участник №14. Бируте Зелените и ее семья.
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Участник №15. Елена Левшунов прислала нам свое праздничное фото с сыновьями Мироном и Леоном. “Не смотря на ситуацию в мире, Рождество отмечали дома с друзьями! Пели песни и танцевали, было очень весело! Давно так не отмечали праздники”, — пишет Елена.
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Участник №16. Супруги Татьяна и Сергей прислали нам свой автопортрет. “Фотографировались сами, установив фотоаппарат на штатив. Отмечали Новый год весело, создав себе праздничное настроение костюмами, новогодним столом с обязательными оливье и селедкой под шубой, общением с друзьями и с родными по видеосвязи, запуском фейерверков и просмотром новогодних музыкальных передач!”
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Участник №17. “Поздравляем всех С новым 2021 годом!!! — пишет семья из Таллинна: мама Анна, папа Валерий, дочки Ксюша и Карина. — Новый год мы встретили дома, а вот Рождество отмечали в одном из красивых городов Эстонии, в городе Haapsalu. Старшая и младшая дочь пишут письмо деду морозу, и, как бывает в рождественские чудеса, младшей дочке с мамой посчастливилось встретить его самого на главной площади города!”
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Участник №18. Читательница Марина прислала нам не только фото своей большой дружной семьи, но и большую историю, как они все вместе — сама Марина, ее муж Виктор, два сыночка Марек и Микк и лапочка дочка Мика — встречали праздники. “В этом году у нас были незатейлевые семейные праздники! Рождество и Новый год праздновали дома. Рождество нам очень хотелось встретить с друзьми и с родственниками, но в связи с ограничениями мы провели Рождество в кругу своей семьи. НГ для нас праздник исключительно семейный, и его мы встречаем всегда только своей семьёй. Как провели? Да как Новый год проводит большое дружное семейство? Собрались за столом. Шутили, играли, вспоминали прошедший год и просто смешные моменты нашей жизни. Сделали выводы и от всей души желали друг другу всего хорошего. Каждому своё для счастья. Ну, и конечно, здоровья! С недавних пор у нас традиция для детей — квест! Это когда через различные подсказки, ребусы и лабиринты находишь другие подсказки и в итоги интересный или просто вкусный приз. Или вот еще… Гадали по киндер-сюрпризу. Каждый вытаскивал по киндер-сюрпризу, затем распаковывали и придумывали толкования того,что нас ждет в новом году. Слушали речь президента. Загадывали желания. Открывали подарки. Гуляли. Пускали фейеверк. Вернулись домой голодные) Снова сели за стол пить чай. Посмотрели фильм и спать. В общем, было здорово! Для меня счастье — так встречать Новый год!”
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Участник №19. Мама Александра прислала фотографии своей дочурки Ирис, которая в этом году справляла свое первое Рождество и украшала свою первую елочку.
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Участник №20. Виктория прислала на конкурс фотографии своей дочери Эльвиры с внуком Максимом.
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Участник №21. “Все праздники — в кругу семьи!“ — пишут мама Татьяна, папа Яан и сын Марк (3 года).
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Участник №22. “Новый год 2021 отпраздновали дома, втроём — я муж и дочка, — пишет Наталья, которая прислала на конкурс фотографии своей дочки Алисы (4,6 года). — Очень тепло и по-семейному. Встретили все вместе салюты, потанцевали и легли спать”.
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Участник №23. На этом фото — мама Галина, папа Сергей, дочь Ксения и сын Кирилл. “Отмечали Рождество и Новый год дома, в кругу нашей семьи”.
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Участник №24. Валерия, Ян и Роланд тоже отмечали Новый год и Рождество в кругу семьи и друзей и решили поделиться своими фото.
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Участник №25. Пишет семья Плотниковых: "С Рождеством и Новым годом! На фото наша семья Плотниковых из города Йыхви (слева направо: старший сын Давид, мама Вероника, самая младшенькая Дана, средний сын Даниэл, папа Андрей). И да, имена наших детей начинаются на «ДА», все нас об этом спрашивают, но это не было спланировано:) Оба праздника отмечали дома в кругу семьи: веселились, шутили, пели, играли в игры, кушали вкусняшки, дарили друг другу подарки, гуляли, играли в снежки..."
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Участник №26. Хорошего Нового года вам желают Анастасия, Вадим и их любимые и задорные дети Даниил и Мираслава. "Праздники мы провели весело, с играми и шутками в кругу родных".
Голосование
Победитель будет объявлен 13 января.